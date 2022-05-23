فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العمل" بغزة تطلق مشروع "صمود" لتشغيل 600 خريج

هيئة مقدسية: مسيرة الأعلام ودعوات اقتحام الأقصى إيذانٌ بانفجار كبير

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

مطلوب "بارمان" للعمل في محل للحلويات

الاحتلال يُصيب شابًّا ويعتقله غربي رام الله

الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء في أريحا

الاحتلال يعلن حالة التأهب في ممثلياته حول العالم

القائد القسّامي إبراهيم حامد يدخل عامه الـ16 في الأسر

كلوب: ضياع لقب الدوري يُحفّز ليفربول أكثرَ أمام ريال مدريد

عكرمة صبري: مسيرة الأعلام في القدس محاولة من الاحتلال لترميم فشله

إعلان فيسبوك داخلي

"العمل" بغزة تطلق مشروع "صمود" لتشغيل 600 خريج

23 مايو 2022 . الساعة 14:27 بتوقيت القدس
...
وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إطلاق مشروع تعزيز صمود الخريجين، لتشغيل الخريجين المتعطلين عن العمل.

وقال وكيل الوزارة إيهاب الغصين: "إن المشروع يستهدف (600) خريج لمدة (3) أشهر، من المسجلين عبر رابط تحديث بيانات قوى العمل وتم اختيارهم وفق معايير الجودة".

وأضاف: "يهدف المشروع الذي سيبدأ مطلع يونيو المقبل، إلى إعطاء فرصة للخريجين للاندماج والتعرف على سوق العمل بالتعاون مع قطاع العمل الخاص والمحلي".

وأوضح أنه ستكون هناك دورة خاصة للتأهيل الوظيفي تسبق بدء المشروع، وذلك لإكساب الخريجين المهارات اللازمة في سوق العمل.

وأشار إلى أن وزارة العمل تسعى في ظل الصعوبات الكبيرة والتحديات للتخفيف من أزمة البطالة وتعزيز صمود الخريجين الباحثين عن العمل.

المصدر / الرأي الحكومية
إعلان تيك توك داخلي
#غزة #وزارة العمل #مشروع خريجين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة