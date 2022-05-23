القائد القسّامي إبراهيم حامد يدخل عامه الـ16 في الأسر

دخل الأسير القسامي القائد إبراهيم حامد (57 عامًا) من سلواد- رام الله، اليوم الإثنين، عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي من مجمل حكمه بالسجن البالغ 54 مؤبدًا.

وكان الاحتلال اعتقل الأسير حامد قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام بالضفة بعد مطاردته وملاحقته لسنوات، وذلك خلال اقتحام منزل تحصّن فيه في مدينة رام الله بتاريخ 23\5\2006 بعد مطاردة لسنوات، لتجري بعد ذلك رحلة المحاكم التي انتهت بالحكم عليه بالسجن المؤبد 54 مرة أي ما يعني 5400 سنة.

وحصل الأسير حامد على شهادة البكالوريوس قسم العلوم السياسية من جامعة بير زيت، وعمل كباحث في قضايا اللاجئين واصدر العديد من المؤلفات والأبحاث حول القضية الفلسطينية وأول دراسته عن القرى الفلسطينية المدمرة عام 1948 تحت اسم ( قرية زرعين).

وعاش مطاردًا للاحتلال لمدة 8 سنوات منذ عام 1998 واعتبره جهاز (الشاباك) المطلوب رقم واحد، وأنه يقف وراء العديد من العمليات الاستشهادية حيث كان على رأس المطلوبين للتصفية أو الاعتقال.

ويتهمه الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية المباشرة في التخطيط والإعداد لعشرات العمليات؛ والتي أدّتْ إلى مقتل وإصابة نحو 78 مستوطنًا، من بينها عملية مقهى "مومنت"، وعملية الجامعة العبرية، وعملية "ريشون ليتسيون".

وعندما عرض الأسير حامد على محكمة الاحتلال، قال ممثل الادعاء الإسرائيلي للقضاة عنه أنه، أخطر أسير في سجونهم، فكل العمليات الاستشهادية التي خرجت من رام الله يتحمل مسؤوليتها.

واعتقلت قوات الاحتلال القائد حامد في 23 مايو أيار عام 2006، كما اعتقلت زوجته قبل أن تُفرج عنها وتُرحّلَها إلى الأردن مع طفليه.

وبعد اعتقاله ومروره برحلة شاقة في التحقيق الذي أبدى فيه صمودًا أعجز الاحتلال، وضعه الاحتلال في العزل الانفرادي لمدة سبع سنوات منعه فيها من زيارة أحد من عائلته.

من جانبها، دانت حركة "حماس" بشدة الحكم الجائر بحقّ الأسير القسامي إبراهيم حامد، وعدّته محاولة يائسة تهدف إلى كسر إرادة قيادات ورموز المقاومة الفلسطينية.

وشدّدت "حماس" عقب الحكم عليه بالسجن 54 مؤبّدًا، على أنّ "القائد إبراهيم حامد سينعم بالحرية هو وجميع رفاقه رغم أنف الاحتلال بفضل مقاومتنا التي لن تألوا جهدًا في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، والعمل الجاد من أجل تحرير كل أسرانا الأبطال".

المصدر / فلسطين أون لاين