الاحتلال يستهدف المزارعين شرق خان يونس

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المزارعين على الجانب الشرقي لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت المزارعين بقنابل الغاز المسيل للدموع قرب الحدود مع بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، موضحة أن غيمة من الدخان المتصاعد بسبب كثافة الغاز وصلت إلى منازل المواطنين في نفس البلدة.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا التوغل إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء العدوان الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020، والعدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين