الطقس: أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة، اليوم الأحد، التي تصبح دون المعدل السنوي بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء ربيعية لطيفة ومعتدلة بشكل عام مع ظهور للسحب المتفرقة، ومع ساعات الليل يطرأ انخفاض آخر ويصبح الطقس مائلا للبرودة خصوصا في الجبال، مع فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار خصوصا في شمال البلاد.

في يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون دون معدلاتها السنوية بنحو 4 درجات.

وتسود أجواء ربيعية منعشة ولطيفة بشكل عام، ودافئة نهارا في المناطق السهلية المنخفضة وحارة نسبيا في الأغوار، وفي ساعات الليل تعود الأجواء لتصبح مائلة للبرودة خصوصا في الجبال، وتكون الرياح جنوبية غربية.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة.

وتسطع الشمس في أرجاء البلاد مع طقس صيفي معتدل وصاف بشكل عام، وحار في المناطق الغورية والمنخفضة.

ومع ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف ومنعش بشكل عام، ومائل قليلا للبرودة خصوصا في الجبال. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

ويسود طقس صيفي حار نسبيا نهارا بشكل عام مع سماء صافية، ومع ساعات المساء والليل يسود طقس لطيف ومنعش بشكل عام، ومائل قليلا للبرودة خصوصا في الجبال. الرياح تكون غربية خفيفة السرعة.

المصدر / فلسطين أون لاين