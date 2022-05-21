أمناء سر أقاليم فتح يجمدون عملهم بعد خسارة الشبيبة في "بيرزيت"

أعلن أمناء سر ولجان الأقاليم في حركة فتح بالضفة الغربية المحتلة تجميد العمل التنظيمي "لحين اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة"، وذلك على خلفية الخسارة الكبيرة للشبيبة الفتحاوية باانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت لصالح كتلة "الوفاء" الإسلامية، الأربعاء الماضي.

وقالت لجان الأقاليم، السبت، في رسالة موجهة إلى رئيس السلطة محمود عباس ولأعضاء اللجنة المركزية بفتح، إن "هذا القرار يأتي تجاوبا مع مقتضيات الضرورة التي فرضها الواقع على كافة الأصعدة الحكومية والتنظيمية والأمنية".

وأوضحت اللجات أن "قرار التجميد يأتي تلبية لصوت ونبض الكادر ولكل الحريصين على الحركة"، وكذلك يهدف إلى "الوصول إلى اتخاذ المعالجات والإجراءات التنظيمية السليمة والوصول للحقيقة مهما كانت ودون التغطية على أحد كائنا من كان" وفق ما جاء بالرسالة.

وبفارق عشرة مقاعد خسرت كتلة "الشبيبة" التابعة لـ "فتح" لصالح كتلة "الوفاء"، وهي الجناح الطلابي لحركة "حماس"، في واحدة من أكبر الجامعات الفلسطينية، وتوصف بأنها "باروميتر" للرأي العام الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين