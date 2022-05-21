جنين تودع عشرين شهيداً من أبنائها منذ بداية العام 2022

بارتقاء الشهيد المقاوم أمجد الفايد فجر اليوم السبت، ارتفع عدد شهداء محافظة جنين منذ بداية العام الجاري 2022 إلى 20 شهيداً، نفذ عدد منهم عمليات فدائية أدت لمقتل جنود ومستوطنين.

وبحسب تقرير محلي، فإن أول شهداء جنين الذي ارتقوا هذا العام هو الفتى محمد أكرم أبو صلاح 17 عاماً من اليامون، واستشهد في 14 من فبراير، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة السيلة الحارثية.

وفي الأول من مارس استشهد المقاومان عبد الله أحمد الحصري 23 عاماً، وشادي خالد نجم 19 عاماً من مخيم جنين خلال تصديهما لقوات الاحتلال، التي اقتحمت المخيم.

كما ونفذ الفدائي ضياء أحمد حمارشة 27 عاماً من يعبد في 29 من مارس، عملية إطلاق نار بمدينة (تل أبيب) أدت لمقتل 5 مستوطنين.

وفي نهاية مارس استشهد الشابان سند محمد أبو عطية 17 عاماً من مخيم جنين، ويزيد نضال السعدي 23 عاماً من جنين خلال اشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

أما في الثاني من إبريل، استشهد المقاومان خليل محمد طوالبة (24 عاما) من مخيم جنين، وصائب تيسير عباهرة (30 عاما) من جنين، برصاص قوات إسرائيلية خاصة على مفترق بلدة عرابة.

وفي الثامن من إبريل نفذ ابن مخيم جنين الفدائي رعد فتحي حازم 29 عاماً، عملية (تل أبيب) البطولية التي قتل فيها 3 مستوطنين وأصيب آخرون.

بينما في اليوم التالي لاستشهاد رعد، استشهد المقاوم أحمد ناصر السعدي 23 عاماً خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

وفي 11 إبريل استشهد الفتى محمد حسين زكارنة 17 عامًا من جنين برصاص قوات الاحتلال التي كانت تلاحق عائلة الشهيد رعد حازم.

كذلك استشهد الشابان شأس كممجي 29 عاماً من كفردان، ومصطفى أبو الرب 31 عاماً من مسلية، في 14 من إبريل، خلال اشتباك مع قوات الاحتلال التي اقتحمت جنين.

وفي اليوم التالي استشهد الفتى شوكت كمال عابد 17 عاماً من كفردان، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في جنين.

كما استشهدت الفتاة حنان محمود خضور 18 عاماً من فقوعة في 18 من إبريل متأثرة بإصابتها برصاص الاحتلال في التاسع من ذات الشهر.

ومتأثراً بجراحه أيضاً، استشهد الشاب لطفي ابراهيم اللبدي 20 عاماً من اليامون في 22 من إبريل.

وفي 27 من إبريل استشهد الشاب أحمد محمد مساد 21 عاماً من برقين بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية.

وحملت الذكرى الـ73 للنكبة نبأ استشهاد الأسير المقاوم داوود محمد الزبيدي 43 عاماً من مخيم جنين في 15 من مايو، بعد يومين من إصابته خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في جنين.

واستشهد على أرض جنين الشاب سيف حفظي أبو لبدة 29 عاماً من مخيم نور شمس بطولكرم، والصحفية شيرين أبو عاقلة 51 عاماً من القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين