براتب 2،243 دولار .. "أونروا" تعلن عن وظيفة شاغرة

إعلان توظيف صادر عن الأونروا بغزة تعلن فيه عن وظيفة شاغرة جديدة بمسمى ( رئيس برنامج التمويل الصغير ) Chief Field Microfinance Programme وذلك للعمل بدائرة التمويل الصغير بمكتب غزة الإقليمي.

مهام الوظيفة

• تقديم المشورة لمدير التمويل الأصغر بشأن المسائل الفنية والمتعلقة بالسياسات التي تؤثر على انتشار الائتمان للمكتب الميداني وفروعه والمكاتب التابعة له ؛ يضمن التطبيق السليم للسياسات المعتمدة والتوجيهات والمعايير وأفضل ممارسات صناعة التمويل الأصغر في مجال تخصصه .

• يدير ويشرف ويطور جميع جوانب إجراءات عمليات الائتمان لمجموعة من المنتجات الائتمانية داخل المكتب الميداني ومكاتبه الفرعية ويقدم المشورة لإدارة الشؤون البلدية حول كيفية تحقيق المهمة والأهداف وتحسينها .

• يقود ويدير ويشرف ويوجه فريق قسم التمويل الأصغر في تنفيذ البرنامج في المكتب الميداني. يشرف على تطوير فريق MD لضمان تعزيز الكفاءات المطلوبة من خلال التدريب المناسب.

• يصمم ويقدم ويطور عمليات المراقبة الميدانية ويقترح تطوير أدلة الإجراءات لكل عملية ائتمانية ، بالتنسيق مع مكاتب ميدانية ميدانية أخرى وموظفي الإدارة في المقر ؛ يراقب ويقيم أنشطة البرنامج بما في ذلك اعتماد أفضل الممارسات لإدارة عمليات التمويل الأصغر وإدارته .

• تحديد النتائج والمخرجات والمؤشرات والأهداف المناسبة و يضمن أن المكاتب الفرعية والمشرفين والموظفين يحققون أهداف التوعية والإنتاجية والكفاءة المحددة للعضو المنتدب في الميدان بما يتماشى مع خطة العمل الإستراتيجية للعضو المنتدب.

• بتوجيه من المدير العام للشؤون المالية في المقر الرئيسي وبالتنسيق مع مدير الحسابات والشؤون المالية (غزة) ، يشرف على تطوير الإجراءات المالية والتشغيلية لشبكة المكاتب الفرعية للبرنامج.

• يشرف وينسق تطوير نماذج التقارير لتخطيط الاستدامة التشغيلية والمالية لمنتجات وعمليات الائتمان على مستوى المكاتب الميدانية.

• توفير مدخلات مفاهيمية وإرشادات في التخطيط والتصميم والتطوير وعمليات تتبع قروض البرنامج وأنظمة إدارة المعلومات.

• ينسق ويخطط ويكتب المقترحات وتقارير الجهات المانحة حول أنشطة برنامج التمويل الأصغر للمكتب الميداني.

• يمثل البرنامج وهو مسؤول عن نشر المعلومات عن أنشطة البرنامج للتمويل الأصغر والتدريب على الأعمال التجارية إلى المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في إطار المكاتب الوطنية.

• المشاركة في الاجتماعات على المستوى الميداني (فريق البرنامج ، والعمليات ، ومراجعة الإدارة الفصلية للإدارة القائمة على النتائج ، واستعراض نتائج نهاية العام ، وما إلى ذلك) ؛ تقديم تقارير دورية عن أنشطة الإدارة العامة إلى إدارة المكاتب الميدانية ؛ تقديم إحاطات إعلامية لزوار MD والمانحين والوفود الرسمية ؛ يرافق إدارة الأونروا في الزيارات الميدانية التي يشارك فيها ممثلو Adcom ومسؤولون آخرون).

• تقديم التقارير إلى مدير المكتب الميداني حول العمليات الروتينية والإدارة لبرنامج التمويل الأصغر على مستوى المكاتب الميدانية .

• يؤدي واجبات أخرى قد يتم تعيينها.

الكفاءات

• القدرة على التخطيط والتنظيم والإشراف على عمل الآخرين.

• إثبات القدرة على إقامة علاقات عمل داخلية وخارجية فعالة على جميع المستويات.

• القدرة على تخطيط وتنظيم وتحديد أولويات العمل الخاص ، والعمل بشكل جيد في ظل مواعيد نهائية ضيقة والتعامل مع العديد من الأنشطة المتزامنة .

• المبادرة والقدرة المثبتة على العمل مع القليل من الإشراف.

• محو الأمية الحاسوبية والتعرض السابق لإدارة قواعد البيانات وعرض البيانات.

المؤهلات

• شهادة جامعية متقدمة في الأعمال التجارية أو المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو دراسات الإدارة أو التنمية.

• يعد حيازة رخصة قيادة سارية أمرًا ضروريًا ، حيث يتعين على شاغل الوظيفة السفر بشكل متكرر في هذا المجال لأداء واجباته.

• ما لا يقل عن عشر سنوات من الخبرة في الإدارة والإشراف والإدارة والتطوير لمؤسسة / برنامج للتمويل الأصغر يجب أن تكون خمس سنوات منها في منظمة حكومية أو دولية كبيرة على مستوى رفيع. (مطلوب)

• إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا.

ملاحظات هامة

• نوع العقد: تعيين محدد المدة

• مدة العقد: 3 سنوات بما في ذلك فترة اختبار لمدة سنة واحدة ، مع إمكانية تمديد إضافي ، رهنا بتوافر الأموال والأداء المرضي والحاجة المستمرة.

• الراتب الأساسي: الراتب الأساسي الشهري من 2،243 دولار أمريكي.

• الإجازة: 36 يومًا من الإجازة السنوية للموظفين الذين يحضرون إلى مراكز عمل الأونروا مع ستة أيام عمل في الأسبوع.

• التقاعد: مساهمة صندوق الادخار (15.2٪ من الراتب الأساسي تدفعها الوكالة)

طريقة التسجيل

- رقم هذه الوظيفة هو 181543

- اسم الوظيفة باللغة الانجليزية هو | Chief Field Microfinance Programme

- عند التسجيل بالموقع واختيار الدولة لن تجد دولة فلسطين وإنما ستجد الأراضي الفلسطينية باللغة الانجليزية كالتالي :

( State of Palestine )

- على المعنيين التسجيل وعمل حساب في موقع (inspira.un.org ) الخاص بوظائف الأمم المتحدة والبحث عن الشاغر المذكور عبر إدخال رقم او اسم الوظيفة (باللغة الإنجليزية)

- ملاحظة | يمكنكم مشاهدة فيديو يساعد في عملية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/zd7hfwWz24g

- ينتهى التسجيل لهذه الوظيفة بتاريخ 1/6/2022