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بهدف التخفيف عن المواطنين

"مدير شرطة المرور" يستقبل عدداً من السائقين ويستمع لشكاويهم

19 مايو 2022 . الساعة 19:40 بتوقيت القدس
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استقبل مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة، عدداً من المواطنين والسائقين واستمع إلى تظلماتهم وشكاويهم اليوم الخميس، في مكتبه بمقر الجوازات غرب مدينة غزة.

وبيٌن العميد شحادة أن الهدف من الإجراء النظر في شكاوى المواطنين وتظلماتهم عن قرب لمعالجتها وحلها والتخفيف على أبناء شعبنا في ظل الظروف الصعبة.

وكانت شرطة المرور والنجدة قد أعلنت عن تخصيصها يوماً مفتوحاً أسبوعياً لاستقبال تظلمات وشكاوى المواطنين والسائقين؛ بهدف فتح قنوات تواصل مباشرة بين الجمهور وأصحاب القرار في شرطة المرور، والتسهيل على المواطنين لحل شكواهم وتظلماتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #شرطة المرور #سائقين

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