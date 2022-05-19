"العامودي": الصحفيون الشهداء ضحو لبقاء صوت الأقصى والمقاومة مدويا

قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس علي العامودي إن ذكرى استشهاد الصحفي يوسف أبو حسين تتزامن مع اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، والصحفيين الشهداء ضحوا من أجل أن يبقى صوت الأقصى والمقاومة مدويا وأدوا رسالتهم بكل أمانة.

وأكد العامودي في كلمة له لصوت الأقصى، في ذكرى استشهاد الصحفي يوسف أبو حسين، أن صوت الأقصى سيبقى صوتا للحرية والحقيقة والعودة والمقاومة وأعلى من صوت الاحتلال والقتل والدمار الذي يتسبب به، مشددا على أن الشهيد أبو حسين ترك لنا إرثا عظيما وسنبقى على العهد وسنحافظ على الأمانة التي استشهد من أجلها.

وأضاف: "صوت الأقصى يتفوق على الأوهام الصهيونية ومشاريع تصفية القضية، ونواكب نضال شعبنا في الضفة والقدس وهذه المعركة المحتدمة على المقدسات وما يخطط له الاحتلال بما يسمى "يوم القدس"، ونتحدى العدو بالمقاومة والإعلام الفلسطيني الحر".

ودعا وسائل الإعلام وجماهير شعبنا للدفاع عن المقدسات، مؤكدا في السياق أن حركة حماس ووسائلها الإعلامية ستبقى صوتا للشعب الفلسطيني ومقاومته، وستنقل حقيقة إجرام الاحتلال، وستنقل نضالنا ومقاومتنا حتى يسقط الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين