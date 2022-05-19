أونروا تعلن موعد توزيع الدورة الثانية من مساعداتها الغذائية بغزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الخميس، موعد البدء في الدورة الثانية لتوزيع المساعدات الغذائية "الكابونات" في جميع محافظات قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 22 مايو 2022 حيث سيستفيد من هذه الدورة 1,141,775 لاجئ في قطاع غزة.

وتعتمد الآلاف من الأسر في قطاع غزة، على مساعدات الأونروا الغذائية كمصدر أساسي لها، في ظل حالة الفقر التي يشهدها القطاع.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين والخدمات الأساسية، لاسيما التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل لقضيتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين