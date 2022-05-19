فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحكم بالإعدام شنقاَ على مدان بقتل زوجته في غزة

مؤشر جديد على وداع مبابي لسان جرمان

أونروا تعلن موعد توزيع الدورة الثانية من مساعداتها الغذائية بغزة

توقيف ياباني تلقى مساعدة حكومية (ضخمة) عن طريق الخطأ!

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

العاروري: فوز الكتلة الإسلامية في بيرزيت رسالة طمأنة لشعبنا الفلسطيني وأنصار قضيتنا

التعليم بغزة تُحذر من التعامل مع مؤسسات غير قانونية

غوتيريش يحذر من مجاعة عالمية لسنوات

"الإعلامي الحكومي" يؤبّن الصحفية شيرين أبو عاقلة

مهرجان للكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت احتفالًا بفوزها بمجلس الطلبة

إعلان فيسبوك داخلي

أونروا تعلن موعد توزيع الدورة الثانية من مساعداتها الغذائية بغزة

19 مايو 2022 . الساعة 15:33 بتوقيت القدس
...

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الخميس، موعد البدء في الدورة الثانية لتوزيع المساعدات الغذائية "الكابونات" في جميع محافظات قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 22 مايو 2022 حيث سيستفيد من هذه الدورة 1,141,775 لاجئ في قطاع غزة.

وتعتمد الآلاف من الأسر في قطاع غزة، على مساعدات الأونروا الغذائية كمصدر أساسي لها، في ظل حالة الفقر التي يشهدها القطاع.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين والخدمات الأساسية، لاسيما التعليم والصحة، لأكثر من 5.5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل لقضيتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#غزة #مساعدات #أونروا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة