التعليم بغزة تُحذر من التعامل مع مؤسسات غير قانونية

أصدرت وزارة التربية والتعليم بغزة، اليوم الخميس، تنويهًا مهمًا بخصوص الماجستير والدكتوراه المهنية، محذرة المواطنين من التعامل مع المؤسسات غير القانونية التي تدّعى منح ما يسمى درجة الماجستير والدكتوراه المهنية.

وأشارت في بيان صحفي، إلى أن تلك المسميات غير معترف بها في وزارة التربية والتعليم العالي وفي كافة المؤسسات الحكومية.

ووجهت تحذيرًا بشكل واضح لأي مؤسسة أو شخص يعمل في قطاع غزة للتسويق والترويج لما يسمى ماجستير أو دكتوراه مهنية، أو عقد مناقشات لها، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

ودعت الوزارة، الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم العليا، إلى التوجه للجامعات المعترف بها في فلسطين وخارجها، وبما يحقق الفائدة العلمية للطلبة وخدمة مجتمعهم ووطنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين