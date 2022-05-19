الاحتلال يصادق على خط سير "مسيرة الأعلام" بالقدس

صادق ما يسمى (وزير الأمن الداخلي) لدى الاحتلال الإسرائيلي، "عومير بار ليف"، على خط سير مسيرة الأعلام السنوية في البلدة القديمة من القدس والمقررة 29 مايو الجاري.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية: إن "بار ليف" قرر بالتشاور مع المفتش عام "كوبي شفتاي" المصادقة على خط سير مسيرة الأعلام في ذكرى احتلال القدس الذي يوافق الثامن والعشرين من الشهر الجاري وفقاً للتقويم العبري".

وذكرت الصحيفة، أن خط سير المسيرة الذي صودق عليه يشمل باب العامود والبلدة القديمة من القدس وصولاً إلى حائط البراق.

وكان رئيس منظمة "لاهافا" المتطرفة "بنتسي غوبشتاين" دعا إلى الحشد يوم الأحد المقبل، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس" الذي تحيي فيه دولة الاحتلال ذكرى احتلال المدينة، لاقتحام المسجد الأقصى وتفكيك قبة الصخرة من أجل تدشين "الهيكل" المزعوم.

ومن الجدير ذكره، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حذرت الاحتلال في وقت سابق - خلال أسبوع (الغفران اليهودي) الذي شهد تصاعد اعتداءات اليهود تجاه الأقصى وتفريغه لتسهيل اقتحامه على المستوطنين- من رفع علم الاحتلال في باحات الأقصى.

ونشر نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أحد أفراد (شرطة) الاحتلال بنزع علم الاحتلال من بين يدي مستوطن حاول رفعه داخل باحات "الأقصى".

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المصدر / فلسطين أون لاين