فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاقتصاد بغزة: الأندومي يخلو من السموم الفطرية

"بيت الصحافة" تعلن عن دورة تدريبية مجانية لخريجي الصحافة والإعلام

مواد غذائية يبقى استهلاكها آمنًا بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها

عزيزتي الأم.. في يومك استقطعي وقتًا نوعيًّا لطفلك

"الزراعة" تفتتح موسم البطيخ في قطاع غزة

الأَسر يحرم الصحفي "قواريق" من احتضان ابنه البكر

مطلوب موظف استقبال للعمل في المجلس النرويجي للاجئين

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال غزة

"الزراعة": مساعٍٍ لتنظيم قطاع تربية الدواجن في غزة

"القسام" تكشف اللثام عن أحد العقول المُدبّرة لمصيدة حسناوات "حماس"

إعلان فيسبوك داخلي

الاقتصاد بغزة: الأندومي يخلو من السموم الفطرية

18 مايو 2022 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة ، اليوم الأربعاء، أنّ نتائج فحص عيّنات منتج الأندومي أظهرت أنها خالية من أيّ سموم فطرية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنّ طواقمها سارعت بأخذ عينات خاصة وفحصها في مختبرات الوزارة ومختبرات خارجية وفحص "أفلاتوكسين" وتبيّن أنها سليمة ولا يوجد بها سموم أو فطريات أو متبقّيات مبيدات.

وأكدت الوزارة أنها سوف تُتابع كل شحنة يتم استيرادها من الخارج عبر المعابر وإدخالها للفحص المخبري للتأكد من صحتها، وذلك حرصًا على سلامة المواطن وضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

إعلان تيك توك داخلي
#الاقتصاد #الأندومي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة