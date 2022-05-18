الاقتصاد بغزة: الأندومي يخلو من السموم الفطرية

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة ، اليوم الأربعاء، أنّ نتائج فحص عيّنات منتج الأندومي أظهرت أنها خالية من أيّ سموم فطرية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنّ طواقمها سارعت بأخذ عينات خاصة وفحصها في مختبرات الوزارة ومختبرات خارجية وفحص "أفلاتوكسين" وتبيّن أنها سليمة ولا يوجد بها سموم أو فطريات أو متبقّيات مبيدات.

وأكدت الوزارة أنها سوف تُتابع كل شحنة يتم استيرادها من الخارج عبر المعابر وإدخالها للفحص المخبري للتأكد من صحتها، وذلك حرصًا على سلامة المواطن وضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.