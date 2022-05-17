مطلوب مساعد إداري للعمل في شركة مختصة بتكنولوجيا المعلومات

شركة Too POP Tech هي شركة فلسطينية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات تقدم حلول متكاملة قائمة على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تقديم خدمات الأمن السيبراني.

تعلن شركة تو بوب تيك للحلول المتكاملة عن توفر شاغر وظيفي (مساعد اداري /ة) في مكتب غزة وفق المتطلبات والمؤهلات التالية:-

مطلوب مساعد اداري /ة للعمل في الشركة لأداء المهام الوظيفية التالية:

1- استقبال وإرسال المراسلات الإلكترونية والخطية باللغتين (العربية والإنجليزية).

2- الرد على استفسارات العملاء عبر الهاتف.

3- استقبال زوار الشركة و ربطهم مع القسم المعني بتنفيذ طلبهم.



المؤهلات المطلوبة:

- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.

- اتقان اللغة الانجليزية (كتابة - محادثة).

- حاصل على بكالورويوس سكرتارية أو إدارة أعمال أو أي تخصص ذا صلة.

- خبرة ممتازة بالمصطلحات التقنية .

- خبرة عامان على الأقل في الأعمال المكتبية واستخدام الحاسوب.

- اللباقة في الحديث وحسن المظهر.

- حسن السير والسلوك.



* الوظيفة تابعة لفرع مكتب غزة.



للتقدم للوظيفة عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/NrTUfMEyv1v6BJVB7

ملاحظات هامة:-

* الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً، من يوم السبت وحتى الخميس على أن يكون يوم الجمعة إجازة رسمية.

* مرحلة التقديم لهذه الوظيفة يعتبر المرحلة الأولى ولا يزال هنالك مرحلتين: الثانية اختبار تحريري والثالثة مقابلة شخصية.

* أخر موعد لاستلام الطلبات يوم الخميس 19/05/2022

للاستفسار التواصل على بريد:

[email protected]

أو على الرقم التالي:

082898899

أو زيارة مقر الشركة :

غزة - عمارة الجاردينز - الطابق 6 - مقابل منتزه بلدية غزة.