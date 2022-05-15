إدارة "بيرزيت" تعلن استئناف العملية الانتخابية في الجامعة

أعلنت إدارة جامعة بيرزيت واللجنة التحضيرية لانتخابات مؤتمر مجلس الطلبة عن استئناف العملية الانتخابية في الجامعة.

وأكدت الجامعة واللجنة، في تصريح صحفي مقتضب، على أنه تم إنهاء الإشكال والخلاف الذي حصل بين بعض الكتل الطلابية، لافتة إلى الدعاية الانتخابية والمناظرة الطلابية والاقتراع في مواعيدهم المحددة.

وأقرت اللجنة التحضيرية، في وقت سابق، موعد انتخابات المجلس في 18 أيّار 2022 الجاري، على أن يكون يوم الإثنين 16 أيار موعدًا للدعاية الانتخابيّة ويوم الثلاثاء 17 أيّار موعدًا للمناظرة.

وكان عناصر من شبيبة فتح اعتدوا عصر اليوم على طلبة جامعة بيرزيت، ما أدّى إلى وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية، أنّ عددًا من عناصر "الشبيبة" هاجموا أبناء الكتل الطلابية الأخرى في خِضمّ فعاليات التحضير لانتخابات مجلس الطلبة المُزمَع عقدها بعد ثلاثة أيام.

وأظهرت مقاطع فيديو مُصوّرة إصابة عدد من الطلاب بجراح جراء اعتداء عناصر الشبيبة عليهم.

فيديو| إصابات باعتداء عناصر من الشبيبة الفتحاوية على أبناء الكتل الطلابية الأخرى في جامعة بيرزيت pic.twitter.com/wTdBuwgG4s — فلسطين أون لاين (@pl24online) May 15, 2022







المصدر / فلسطين أون لاين