شبيبة فتح تعتدي على الطلبة في جامعة بيرزيت

اعتدى عناصر من شبيبة فتح على طلبة جامعة بيرزيت وسط الضفة الغربية المحتلة، الأحد، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية، أن عدد من عناصر "الشبيبة" هاجموا أبناء الكتل الطلابية الأخرى في خضم فعاليات التحضير لانتخابات مجلس الطلبة المزمع عقدها بعد ثلاثة أيام.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة إصابة عدد من الطلاب بجراح جراء اعتداء عناصر الشبيبة عليهم.

فيديو| إصابات باعتداء عناصر من الشبيبة الفتحاوية على أبناء الكتل الطلابية الأخرى في جامعة بيرزيت pic.twitter.com/wTdBuwgG4s — فلسطين أون لاين (@pl24online) May 15, 2022

وأكدت مصادر طلابية، أن إدارة "بيرزيت" أصدرت قرارًا بإخلاء الجامعة من الطلبة بعد الاعتداء الذي وقع.

المصدر / فلسطين أون لاين