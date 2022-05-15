الاقتصاد بغزة تحدد تسعيرة جديدة للدقيق والخبز

حددت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الأحد، السعر الأقصى لشوال الدقيق للمخابز، وسعر بيع ربطة الخبز للمواطن.

وأشارت الوزارة في تصريح لها إلى أن السعر الأقصى لشوال الدقيق زنة 50 كغم للمخابز هو 120 شيكل، فيما تباع ربطة الخبز بسعر 8 شيكل، بوزن 2600 جم، ويبدأ تنفيذه اعتباراً من تاريخ 16 مايو الجاري.

وأضافت "لقد تفاجأت الوزارة من عدم شمول قرار الاعقاء الضريبي الصادر عن وزارة المالية - رام الله لمنتجات الدقيق لعبوات 25 كغم فأكثر للشركات والمطاحن العاملة في قطاع غزة وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية، رغم ان وزارة المالية في رام الله هي من تقوم بتحصيل قيمة الضريبة المضافة (17%) والتي تعمل على رفع سعر شوال الدقيق بأكثر من 17 شيكل".

ونوهت إلى أنها تبذل وزارة الاقتصاد الوطني جهود كبيرة لضبط أسعار السلع والبضائع خاصة السلع الأساسية وفي مقدمة هذه السلع أسعار الدقيق والخبز، ولقد حرصت الوزارة خلال الفترة الماضية (أكثر من شهرين ونصف) على تثبيت أسعار الدقيق والخبز وتأخير تأثر القطاع بتداعيات الازمة الروسية الأوكرانية الى اقصى حد ممكن، وترافق ذلك بتكثيف الجهد الرقابي في السوق المحلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية- مباحث التموين، والنيابة العامة، حيث اسفر هذا الامر في الحد بشكل كبير جدا من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

وشددت على أن الوزارة حاولت مع كل الجهات سواء من خلال مؤسسات القطاع الخاص مثل الاتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بغزة وعدد من الشخصيات الوطنية وأيضا من خلال أصحاب المطاحن انفسهم لحث وزارة المالية- رام الله بأن يشمل قرار الاعفاء مطاحن وشركات قطاع غزة إلا أن كل هذه المحاولات لم تتكلل بالنجاح.

المصدر / فلسطين أون لاين