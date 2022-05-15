برهوم: المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية اعتداء على الأراضي الفلسطينية

غزة/ فلسطين أون لاين:

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم أن استمرار وتكثيف الاحتلال مشاريعه التهويدية والاستيطانية تستوجب الإدانة والمقاطعة الدولية له.

وبين في تصريح صحفي أن مصادقة ما يسمّى "مجلس التخطيط الاستيطاني" على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، يشكّل اعتداءً جديداً ومستمراً، ويؤكّد الطابع الاستعماري العنصري لهذا المحتل.

ودعا أبناء الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله إلى مقاومة هذه المشاريع الاستعمارية الاستيطانية بالوسائل كافة، مطالباً بإنهاء كل أشكال التطبيع والتواصل مع الاحتلال، والعمل على عزله وفضح سياساته العدوانية، ودعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال.