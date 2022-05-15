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"حماس" تنعى الشهيد الزبيدي وتدعو لمواصلة الاشتباك مع الاحتلال

15 مايو 2022 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين:

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد الأسير المحرر داوود الزبيدي الذي ارتقى شهيداً متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد اشتباك مع جنوده الجمعة الماضية عند اقتحامه مخيم جنين.

وأكدت في بيان لها اليوم، أنَ جرائم الاحتلال في استهداف الشعب الفلسطيني وشبابه المقاومين، بالملاحقة والاعتقال والاغتيال، لن تزيدهم إلاّ صموداً وإصراراً على المضي قدماً في طريق المقاومة الشاملة، دفاعاً عن حقوقهم المشروعة حتى تحرير الأرض والمقدسات.

ووجهت الحركة تحيَّة الفخر والاعتزاز ببطولة أهالي وشباب جنين الصمود، وفي عموم الضفة الغربية المحتلة، الذين يقدّمون نماذج مشرّفة من الإقدام والاستبسال، والتصدّي لتصعيد الاحتلال وجرائمه، مشيدةً بتلاحمهم صفاً واحداً في مواجهة اعتداءات الاحتلال واقتحاماته.

ودعت إلى مواصلة الاشتباك مع العدو بكل الوسائل وفي كل الساحات حتّى دحره عن أرض فلسطين وتحقيق تطلعات الشعب في التحرير والعودة.

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#الاحتلال #جنين #استشهاد #داوود الزبيدي

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