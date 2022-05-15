ندوة عن الرسوم المتحركة السيناريو والإنتاج الفني

غزة/ فلسطين أون لاين:

عقدت اللجنة الثقافية_ قسم اللغة العربية في الجامعة الإسلامية ومركز العلم والثقافة بغزة ندوة ثقافية بعنوان "الرسوم المتحركة: السيناريو والإنتاج الفني"، وذلك بمشاركة أ. د. أيمن أبو سمرة من كلية الهندسة، وأ. د. كمال أحمد غنيم من كلية الآداب.

وعُرض فيلم "الأسد الصغير" الذي أنتجته وحدة الرسوم المتحركة قبل سنوات في الجامعة الإسلامية بغزة، من تأليف كمال غنيم، وإخراج نبيل الخطيب، وإشراف فني أيمن أبو سمرة.

وتحدث أبو سمرة عن الآليات الفنية التي اتبعها فريق العمل قبل سنوات لإنتاج العديد من أفلام الرسوم المتحركة، منها "ثوب من قوس قزح" للأديب ناهض الريس، و"عودة الغزالة" و"الأسد الصغير" و"بحيرة الطمع" للأديب كمال غنيم، و"القلم والممحاة"، و"قطرة الماء"، وغيرها.

وبين كيف تطورت أفلام الرسوم المتحركة، والدور الذي قامت به وحدة الرسوم المتحركة في بلورة مفهومها لجيل استفاد من التجربة ووظفها في مجالات مختلفة.

من جانبه، استعرض غنيم تجربته الكتابية للسيناريو، ومميزات السيناريو واختلافها عن الفنون القصصية والمسرحية، وبين مفهوم السيناريو وقارن بينه وبين الرواية والمسرحية، مؤكداً على القواسم المشتركة بين تلك الفنون ومميزات كل منها.

وأكد غنيم على أهمية خلق بيئة ثقافية تسمح بإبداع واسع الحدود لهذا الفن، مشيراً إلى الأيام الدراسية التي أشرف عليها لدراسة الدراما التلفزيونية، إضافة إلى رسائل علمية قاربت ذلك الفن، كان آخرها رسالة الدكتوراه للباحثة وفاء عوض الله، تمت مناقشتها قبل شهرين.