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"فلسطين" تصدر ملحقًا صحفيًا بذكرى النكبة

15 مايو 2022 . الساعة 10:00 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين:

أصدرت صحيفة "فلسطين" اليومية التي تصدر من قطاع غزة، اليوم الأحد، ملحقًا صحفيًا إحياءً للذكرى الـ (74) لنكبة فلسطين.

وتناول الملحق العديد من الموضوعات المهمة التي تناولت القضية الفلسطينية بأبعادها الشاملة، مجدداً العهد بالعودة مهما طال الزمن.

يُذكر أن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أحصى 6.4 مليون لاجئ حتى نهاية عام 2020 ، مشيراً إلى أن عدد الفلسطينيين تضاعف منذ النكبة أكثر من 10 مرات، بينما سجل ما يزيد عن 100 ألف شهيد منذ النكبة، ونحو مليون حالة اعتقال منذ عام 1967.

للاطلاع على الملحق: اضغط هنا

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#ذكرى النكبة #ملحق صحفي

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