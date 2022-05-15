الأطر الصحفية تستهجن استثناء "عباس" صحفيَين من تكريم فرسان "جنين"

استهجنت الأطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية، استثناء رئيس السلطة محمود عباس، الزميلين الصحفيين مجاهد السعدي ومجدي بنورة من التكريم أسوة بزملائهما الذين تم تكريمهم من قبل الرئاسة بعد نجاتهما من محاولة الاغتيال برصاص قناص (إسرائيلي) استهدفهما أثناء تغطيتهما لاقتحام مخيم جنين، مما أدى لاستشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، ونجاة الزميلين مجاهد السعدي وشذا حنايشة.

وقالت الأطر في بيان صحفي، الأحد: "نتوجه بالتحية إلى روح الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، فإنها تتمنى السلامة التامة للزميل علي السمودي، كما تتوجه بالتحية والتكريم للصحفي الشجاع مجاهد السعدي نظراً لدوره المهني والإعلامي والوطني في نقل الحقيقة والمعاناة في مخيم جنين الصامد، وكشف جرائم الاحتلال".

وتابعت: "كما نتوجه بالتحية والتكريم للزميل المصور الشجاع مجدي بنورة، الذي وثّق جريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة".

ودعت السلطة، للإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم جنود الاحتلال المتورطين في جريمة اغتيال الزميلة الصحفية "أبو عاقلة" للعدالة، عبر التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمنع إفلاتهم من العقاب.

المصدر / فلسطين أون لاين