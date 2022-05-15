فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في ذكرى النكبة.. "حماس": لا شرعية للاحتلال على أرض فلسطين

"آمنة" تورث "حسن" مفتاح العودة الذي لا يغادر عنقها

وظيفة شاغرة في برنامج غزة للصحة النفسية

حلوم: يجب تشكيل "جبهة وطنية" عريضة.. ولا لـ"أوسلو" نهجًا وشخوصًا ومخرجاتٍ

الأزمة الأوكرانية تُعرِّي العنصرية الدولية تجاه الآخر الفلسطيني

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

متى وكيف يُفضل شرب القهوة؟

الأطر الصحفية تستهجن استثناء "عباس" صحفييَن من تكريم فرسان "جنين"

في ذكرى النكبة نكبتنا أمريكا

بين المقابر وجذوع الأشجار.. تقاوم "العراقيب" نكبة لم تنتهِ

إعلان فيسبوك داخلي

الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

15 مايو 2022 . الساعة 08:05 بتوقيت القدس
...

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوبة احيانا وتكون الرياح مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوبة احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلاً نهارا، باردا نسبيا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، صافياً بوجه عام، ومعتدلا نهارا، باردا نسبيا ليلا، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#الطقس #درجات الحرارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة