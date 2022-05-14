الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لأداء الحج من قطاع غزة

أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أسماء حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1443هـ / 2022م، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة المجدولة، التي تم إجراؤها عام 2013م.

ودعت اللجنة الحجاج المعلن أسمائهم إلى تسديد مبلغ (1500) ألف وخمسمئة دينار أردني كدفعة أولى من رسوم الحج، وذلك في أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي بالمحافظات الجنوبية، وذلك ابتداء من صباح يوم الاثنين الموافق 16/5/2022م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/5/2022م، ولن تقبل أي إيداعات بعد هذا التاريخ.

وطالبت كل حاج بتسليم إيصال الإيداع في إحدى شركات الحج والعمرة المرخصة من وزارة الأوقاف والشئون الدينية والتي يرغب الحاج السفر من خلالها. مشددة على عدم دفع أي مبالغ من قبل الحجاج للشركات.

رقم الهوية اسم الحاج 931021422 ابتسام عبد حسين مهاني 900845025 ابتسام فضل عبدالله ابو ندى 961208592 ابتسام محمد عبدالله اسليم 901454991 ابتسام محمود شكري اسماعيل 975276452 ابتهاج عمر سليمان ابو عبيد 901277251 ابراهيم اسماعيل حسين الحساينه 906880653 ابراهيم حسن ابراهيم سيسالم 917359747 ابراهيم حسين منسي صبيح 906696661 ابراهيم زكريا ابراهيم عمران 970735981 ابراهيم شعبان حسن أبو راس 921442752 ابراهيم محمد ابراهيم الصوراني 905770160 ابراهيم محمد سلمان ابو نجا 919477737 ابراهيم محمود فرج حبيب 900941568 احسان أحمد حسين خضر 412497224 احمد عبد الرحمن محمد عقل الصوري 917420770 احمد فايق محمد حامد عكيلة 906475934 احمد ماهر عبد الرافع اسماعيل أبو شعبان 411075062 اديب فاعور عبد الكريم الوحيدي 900660879 اديب محمد هاشم ضبان 926225277 اديبه علي محمد شحيبر 900252222 اسامه سليمان شكري ابو طه 926361544 اسامه محمد ابراهيم نوفل 902400134 اسامه محمد محمد الجرجاوي 925722019 اسامه محمود مصطفى ابو سريه 946694247 اسامه مرضي شحادة ابو سيدو 922060488 اسامه يحيى فخري المظلوم 912265113 اسحاق صبحي ابراهيم بدوي 903409100 اسحق خليل سعيد فوره 800834228 اسعد اكرم مصطفى حرز الله 903580215 اسعد حمد سليمان قشلان 921135851 اسعد عثمان محمود ياسين 901887539 اسعد وليد اسعد الدده 955255765 اسعيد أحمد سالم حرز الله 916080542 اسماء علي محمد بدوي 954747929 اسماء عمر علي عبد العال 902856939 اسماء يوسف سعيد المبيض 901303974 اسماعيل حسين عبدالله نعيم 930940473 اسماعيل حمدان عمران شملخ 906734629 اسماعيل عبد الوهاب عبد ابو جبة 952082279 اسماعيل محمد حسين ابوسلطان 954847430 اسماعيل محمد عاشور ابو نحل 918496571 اسماعيل موسى أحمد برهوم 916926058 اسمت محمد رباح الشرفا 901666784 اشرف أحمد العبد الخيسي 900896564 اشرف عطيه عبد الهادي العرايشي 802732206 اشرف غازي عبدالله الدهشان 972973671 اشرف محمد صالح فروانة 930604970 اشرف محمد عبد العزيز العطار 801559774 افنان اسامه محمد الجرجاوي 923317762 اكرم خضر ابراهيم حلس 911570919 اكرم سليمان سعيد غنيمه 944820141 اكرم علي محمود خضر 410060115 اكرم مصطفى مصباح حرز الله 901256024 الفت عبد ابراهيم الزايغ 912902756 الهام عبد النبي عمر التلباني 930805874 الوليد عياده أحمد سالم داود 920980497 الين موسى مصطفى ابو غنيمه 912032430 امال أحمد محمد الكحلوت 902551001 امال أحمد هاشم العمصي 922310370 امال حسن حسين الزيبق 912685831 امال خضر سلامه عرفات 912175841 امال صلاح رشيد ضاهر 908527914 امال محمد عبد الزيان 935047258 امال موسى مهدي الشحري 903694149 اماني عمر محمد المدهون 901303412 اماني غسان عارف أبو شعبان 985177203 امجد اكرم مصطفى حرز الله 901329417 امجد خليل ابراهيم العامودي 901688929 امجد عدنان أحمد الطيبي 953289519 امل اسحق هاشم الزبدة 905507612 امل جبر عبد اشتيوي 914578869 امل ديب سليمان سرحان 959165671 امل عبد اللطيف محمد العبادله 923655674 امل عبد محمد ابو زهري 936609759 امل محمد ابراهيم عفانة 901659946 امل محمد محمد كريزم 961358132 امنه ابراهيم خليل الصيرفي 918317066 امنه سليمان سعيد ابو غنيمه 946575297 امنه عبد المنعم حافظ ابو سمره 985190628 امنه عثمان أحمد عبد الاله 917353567 اميره حسن حسن الدنف 953103991 اميره رشاد اسماعيل عاشور 917710238 اميره موسى محمود ياغي 922555404 اميمه حسن شحادة سعد 921825766 انتصار شعبان حسن منصور 930853874 انتصار شعبان محمد سبيته 911962462 انتصار محمد علي الشريف 921460275 انتهال عمر محمد عجور 905834438 انسام محمد علي محمد الفيومي 931135172 انعام اسماعيل مصباح الرفاتي 951064906 انعام خليل حسين عوض 907125710 انعام عبد الرحمن حميد بستان 943780684 انعام عبدالله محمد الفرا 931432009 انعام يوسف رشيد الدحدوح 903990539 انعام يونس العبد ابو غنيمه 903408680 انور جبر أحمد ابو علبه 900286170 انور كمال محمد لافي 926875576 انيسه عطيه سليم قنديل 901358614 اياد حسن جميل خليفه 900934365 اياد حسين سالم عليوة 915548986 اياد رجب محمد علي 912422169 اياد محمد درويش عبد ربه السوسي 900849985 اياد يوسف علي معروف 800692956 ايمان اكرم محمود ابراهيم الجدبه 915544043 ايمان أحمد بكر الميناوي 800434300 ايمان توفيق عبد الرحيم الديري 800870594 ايمان حسن خليل نصرالله 931662977 ايمان حمدي حسين حجازي 905507687 ايمان رزق سالم السوافيري 912272705 ايمان سهيل أحمد الغصين 925126302 ايمان صالح ابراهيم الفرا 901251892 ايمان عبد الحكيم موسى الغفري 936917210 ايمان فتحي هاشم النمره 925719148 ايمان محمد أحمد الغرباوي 923998280 ايمان محمد حسن العفيفي 988911905 ايمان محمد مجدي حسن ابو ثريا 412492969 ايمان يوسف كامل محيسن 801022963 ايمان يونس عبد ابو غنيمه 802940551 ايه يوسف خضر الجرجاوي 800004160 ايهاب ابراهيم حماد عاشور 909497398 ايهاب مروان أحمد شعت 974797987 ايوب محمد شحادة حسان 971570650 إباء منير محمد العلمي 993236462 أحلام سعيد أحمد جبر 917142408 أحلام صالح علي كباجة 800362998 أحمد ابراهيم عبد ابو شنب 966665747 أحمد ابراهيم محمد الطرطور 901474015 أحمد جهاد فوزي صالح 800866626 أحمد جواد أحمد السرحي 910471333 أحمد حسن حسين ثابت 918340357 أحمد حكمت سليمان جنيد 928040161 أحمد سالم عبدالله جعفر 905951935 أحمد سعيد أحمد لبد 800068942 أحمد سليمان عبد الرحمن سلطان 901507970 أحمد صالح عبد الرحيم الخطيب 971175187 أحمد عبد المجيد خميس حنون 953832664 أحمد عبد المجيد محمد عكاشه 931647713 أحمد علي محمد العلوي 928336353 أحمد علي محمد حرز 410545156 أحمد عمر عبدالله الحته 926205675 أحمد عوني حسين عاشور 905302469 أحمد فؤاد حمدي ابوضلفة 905526653 أحمد محمد أحمد الشوبكي 931707111 أحمد محمد حسين سرحان 928740976 أحمد محمد سلمان ابو معلا 903456283 أحمد محمد محمد حرب 907575997 أسعد محمود عمر عليوة 910719822 أمال ادريس أحمد خضير 900227323 أمل محمود حامد عليوة 931528996 أيمن أحمد دياب شويدح 912358850 أيمن توفيق عبد الرحيم الشغنوبي 900925199 أيمن حسن سعدالدين نصرالله 917055261 أيمن خليل سعيد أبو شعبان 901956771 أيمن روبين نمر الشوا 905835252 أيمن فهمي ادريس ادريس 909262016 أيمن مصطفى خليل ابو بكر 959620394 باسل سليمان فياض ابو مدين 916926041 باسل محمد رباح الشرفا 928343375 باسم سعيد عثمان العبادله 900944810 باسمه حماد سالم ابو ضاهر 905273785 بثينه عبد الكريم رشدي طافش 945942662 بسام خضر موسى الصوراني 956386288 بشرى جميل حسين شاهين 916135262 بشرى محمد أحمد الغلايني 985179654 بشير محمد حسن ابو نجا 912900859 بكر عبدالله علي حسان 922086244 بكر هاشم علي الزيبق 922280748 بلال يوسف نعمان الحلو 908950611 بهجت محمد فهمي ادريس 930603634 بهيه اسعد حماد طافش 930990460 بهيه أحمد المتبولي المتبولي 901335380 تحسين اسماعيل حسين ابو حطب 956246177 تحسين جمال اسماعيل الاسي 913190351 تحسين دياب البحري دغمش 900814773 تغريد عبد الكريم سعيد ضبان 925900649 تغريد علي هاشم رشيد 936915198 تغريد محمد خالد شراب 953585767 تهاني سليمان عوض الله الغلبان 929148773 تهاني محمد خالد عاشور 928125632 تيسير اسماعيل حمدان العقاد 930853866 تيسير شعبان محمد أبو الخير 401798053 جارالله حسام الدين جارالله الخزندار 903092187 جبر علي جبر ابو صبحه 901626077 جبر محمد سليم ابومنيفي 917221160 جبريل محمد موسى ضاهر 953833027 جلال سعيد جميل الدنف 903151140 جمال حسني صالح البطش 922855366 جمال خليل عبد ابو الكاس 903484020 جمال صبحي سالم الريفي 912904570 جمال صلاح جمال مهنا 919263814 جمال مصطفى عبد الله ابو ندى 916148463 جمال موسى محمد سرحان 903406981 جمعه محمود أحمد كرت 964801260 جميل مصباح عبد العزيز عياد 922535265 جميله جمعة عيد ياسين 935247767 جميله فايق صادق المظلوم 911870566 جميله محمود غزال عابد 911597862 جنات ابراهيم موسى شملخ 922711064 جهاد العبد أحمد عياد 950474502 جهاد جواد محمود عجور 915305635 جهاد حسن خير الدين أبو شعبان 956198865 جهاد عبد الحي خالد حسين 912445798 جهاد عبد القادر حسين الفيومي 961358959 جهاد محمد ابراهيم صباح 908703044 جهاد محمود شعبان مسلم 911961654 جودت عطايا عبد الهادي صيام 906523550 جيهان رزق ابراهيم عابد 906774294 جيهان محمود أحمد ابو طاحون 951372671 حاتم يعقوب امين المهتدي 957470362 حازم نمر ابراهيم الترك 900977737 حازم وليد خالد الحصري 936905470 حاكمه صالح سليم السلاخي 971650197 حامد أحمد محمود جبر 910427640 حامد عبد الرحمن محمد اسليم 921300687 حامد محمد أحمد ابو العيس 963585252 حجازي ابراهيم محمد قنوع 960879351 حسام خليل قدوره عايش 414679647 حسام سعيد عبد الرحمن اسماعيل 917535338 حسام محمد عبد الفتاح ابو حمد 901593087 حسن أحمد حسن المدلل 801219528 حسن حمدالله العبد مطر 913005476 حسن علي محمود طالب 964892954 حسن عيسى محمد ياسين 900770660 حسن غالب حسن نصرالله 800435117 حسن نهاد حسن فتوح 934152562 حسين اسماعيل موسى ابو مصطفى 989524533 حسين محمد حسين سالم 929987782 حكمت سلمان سلمي النباهين 949895650 حكمت محمد فارس شلدان 908195837 حلمي خليل فؤاد أبو شعبان 969181742 حليمه عبيد سالم ابو بريك 917655342 حمدان كمال نمر العمصي 930986054 حمدان محمد ابراهيم حمادة 901432534 حنان حربي عبد القادر ياسين 921422168 حنان رجب محمد ابو ريالة 912400652 حنان رمضان محمود ابو لمضي 923010771 حنان شحده سليم ابو عجوه 908952260 حنان عيد محمد موسى 411760796 حنان محمد سلمان سلمان 976070045 حنان محمد مجدي حسن كشكش 927346155 حنان مصباح صالح نصر 925826083 حوريه علي يوسف ابو حمد 914425392 حياة حسين محمود طالب 921445235 خالد ابراهيم عبد الهادي شبير 951387679 خالد العبد محمود ابو وطفه 919145649 خالد أحمد عايش الفرا 952240935 خالد صالح حمدان الغلبان 906872387 خالد عايش صالح الدالي 413318502 خالد عواد خليل البشيتي 921357182 خالد محمد ابراهيم المدهون 946682689 خالد محمد مطلق ابو عبيد 950298554 خالد هاني سعيد الحسيني 410309546 خالديه ابو سته درويش الوديه 900597675 ختام أحمد حرب داوود 924400252 ختام أحمد محمد قويدر 920855582 ختام حسن علي السويركي 911371789 ختام حسن محمد الشيخ يوسف 900862152 ختام سعيد محمود الخيسي 918161357 ختام سلمان سليمان السكني 905301271 ختام علي محمد ابو شريعه 900223363 ختام علي مطر حلس 901456079 ختام كمال عاشور لافي 912165891 ختام مقبل عبد الرحمن شخصه 935047282 ختام موسى مهدي عاشور 946363702 خضر عياده محمد بكرون 957083827 خضره فاضل محمد الأسطل 901900175 خضره محمد سليمان حجازي 938555489 خليل أحمد اسماعيل رشوان 970892675 خليل فارس عايش عجور 914210463 خليل محمد ابراهيم يونس 900745415 خميس سالم عبدالله جعفر 801363441 دعاء محمد عبد الرحمن ابو رحمه 900625948 دلال ابراهيم محمد عجور 907300776 دلال محمود عمر بكرون 961676152 دولت حسن محمد شويخ 931532931 ديانا خالد صالح مرتجى 900783705 دينا عبد الرافع اسماعيل الهندي 934331208 دينا محمد مناع محمد النمس 925945453 ذاكر خضر موسى المقوسي 912870839 راشد ممتاز راشد السوافيري 410668453 رافت منصور سلمان حلس 900261405 رامز عزمي أحمد بدير 935051557 رامي فؤاد العبد الحاج 901364729 رامي محمد ابراهيم مطر 929571842 رانيه عز الدين سعد الدين الشيخ 903097970 راويه زكي محمد ابومعمر 951062991 راويه صبحي حسن عاشور 901257444 راويه عبد الكريم يوسف عايش 901450148 رائد ابراهيم فهيم ابو جبه 909084832 رائد رزق أحمد بدوي 919899286 رائد سعيد محمد ابو القمبز 901005132 رائد عبد موسى الغفري 922263835 رائد عزات محمد ابوسلطان 901328047 رائد مجدي علي عجور 900271156 رائد محمد سعيد النجار 900155474 رائدة خميس اسماعيل الشنباري 910558519 رائدة رمضان محمد العمري 901668624 رائدة عبد الرؤوف صادق شعت 915549539 رائده محمود شعبان الحلو 907025662 رائده يوسف ابراهيم مرتجى 926989880 رأفت محمود اسماعيل الشنباري 962058798 رباب سليمان عبد الرحمن ابوسلطان 800834905 ربى عبد الرؤوف عبد الفتاح ياغي 933783235 رجا مسعود درويش غنيمه 922140876 رجاء ديبان غانم أبو خوصة 918061037 رجاء محمد خليل الاشقر 939337358 رجاء يوسف رمضان الجعبري 931103865 رجب هاشم محمود الانقح 952706539 رحاب عبد ربه خليل العلوي 975917675 رحمه نعيم محمد عاشور 410656342 ردينه نصري محمد فارس 907031207 رسمية محمد حسين الحساينه 911952489 رسيله عبد القادر حسن حسونه 410048094 رشدي أحمد محمد النجار 908342710 رشدي عمر ابراهيم حمادة 920947066 رشيد جميل رشيد الشيخ 921976379 رشيده صالح سليم ابو الكاس 905891040 رشيده عبد الله علي موسى 976368266 رضا عيسى زايد حجي 901697581 رضوان محمود أحمد الهوبي 901364224 رغده غالب محمد عوده 957415284 رفيق موسى حسين عايش 907008361 رقيه أحمد عبد الخطيب 903539211 رمزي ابراهيم صبحي العرعير 901015578 رمزي صالح عبد اللطيف الشمالي 901674267 رنا عبد القادر فوزي القرم 901449835 رنا وليد حمدان حسونة 917585945 رنده محمد نمر الاشهب 800898124 رهام محمد موسى عاشور 931545016 رواء سعيد صالح حبوش 963585773 روضة رضوان سالم ابو غنيمه 801010463 روضة موسى حسين عليوة 907025654 روضة يوسف ابراهيم ابو العوف 925885360 رويده درويش محمد السوسي 951570837 رويده سعيد محمد ابو القمبز 907903645 رويده عبد الكريم محمد الجرو 903486678 رويده عطا محمد حسان 921085965 رياض حموده رجب الدهدار 923000988 رياض رجب يوسف مهاني 957083074 رياض عثمان يوسف الاغا 912730280 رياض علي محمد ياسين 931718423 ريم سامي صالح صبيح 904295177 ريم عبد الحي اسماعيل أبو شعبان 919898924 ريم ماجد هاشم الحداد 951062645 ريما جميل عبد العزيز الحاج 920642923 رينا علي حسن صباح 908320609 زاهر صابر مصطفى ابو غنيمه 900527755 زكريا عيسى نبيه يازيجي 921239281 زكي العبد علي رضوان 941372849 زكي منصور زكي الحداد 900924168 زهدي نزار زهدي شحتو 922446547 زهر خضر أحمد الظاظا 939881744 زهريه ابراهيم حموده اقويدر 927025650 زهوه وديع زكي النخاله 926845686 زهير خليل عبد القادر الحرتاني 939881520 زهير سعيد ابراهيم قويدر 905834164 زياد رشدي أحمد الظاظا 936222694 زياد عبد الحميد محمد الفيومي 927660241 زياد يونس غانم رحمي 916076680 زينب أحمد ابراهيم الحلو 800597437 سالم سلمان سالم الحمايدة 931513675 سامي جبر عبد اشتيوي 926717299 سامي عواد محمود شمالي 900148016 سامي وهبه عاشور ابو جهل 910717826 ساميه تركي عرار العايدي 905443974 ساميه هشام السيد المصري 924925381 ساميه يونس محمد حجازي 900274432 سائد سعد مرضي السعودي 412488413 سائد محمد محمد زيدان 800262255 سائده رفيق محمد ابو جبه 412488454 سائده محمد محمد زيدان 915545503 سحر بكر أحمد الدحبور 949841712 سحر رباح محمود ابو بكر 900836586 سحر ياسر خليل صالح 801421769 سريم يونس محمد دلول 959080862 سعاد رجب محمد الحاج 918073370 سعاد محمد سليمان الدحدوح 951240357 سعد الدين فاروق حسين البكري 918075458 سعد عبد الله حسان عاشور 914145776 سعدالله محمد اسماعيل عاشور 958956385 سعدي جابر محمد ابو خريس 922695192 سعديه أحمد حمدان حلس 913190468 سعديه ديب بحري دغمش 913021168 سعود سعد عطيه العجله 900590050 سعيد خضر سعيد الداعور 900850033 سلمان حسين سلمان المغني 942691460 سلمان نصر سلمان ابو رخيه 912165354 سلوى سعيد سليمان هنية 801064593 سلوى سليم أحمد الخزندار 967080664 سلوى علي حسن ابو عوده 902650753 سلوى فرحان عيد الطرطور 946513249 سلوى كمال خالد ابو الكاس 966355562 سليم جبر أحمد ابو علبه 919321638 سليمان محمد ابراهيم الشيخ عيد 922575378 سليمه سليم محمد صيام 906676523 سماح سعد مرضي زياره 931553093 سماح سليم حامد بركات 901474502 سماح فؤاد حمدي ابو ضلفه 903476364 سماح مجدي حامد ساق الله 901276675 سماهر فتحي محمد الصيرفي 945753051 سمر حاتم راغب السقا 953824000 سمر عبدالله عبد الرحيم عليان 935346957 سمر غازي محمد ابو صفيه 800047417 سمر موسى علي الاسطل 906761960 سمر يحيى محمد جعفر 928040104 سمير سالم عبدالله جعفر 909262362 سمير عبد اللطيف محمد الشيخ 908747595 سمير يوسف علي معروف 946358132 سميره ربحي عبدالله العجله 906225461 سميره عبد المجيد موسى ابوسلطان 951387661 سميره عبد محمود ابو وطفه 411033863 سميره محمد عبد القادر النجار 921980470 سميره محمود محمد عاشور 2138931 سميره موسى محمد اصليح 911177681 سميه أحمد حسين البكري 800487514 سميه سلمان نصر ابو رخيه 908681893 سميه عبد القادر محمد ابو جياب 902475359 سناء اسحق صالح القيشاوي 900817404 سناء اسماعيل علي الهندي 906823208 سناء أحمد نمر ابو عاصي 927475665 سناء حامد توفيق عرفات 907836282 سناء حسين عبدالله حلس 902510437 سناء صبحي ابراهيم الرفاتي 922950175 سناء محمد مصطفى الجملة 931530265 سناء محمد ناصر الدين خير الدين ضبان 411081169 سناء محمود محمد الخطيب 912399276 سناء موسى محمد ابو علبة 960791192 سناء هاشم سعيد الحتو 901639641 سها باجس سلطان المقيد 900808361 سها دياب حسين العامودي 987945466 سهاب سعيد محمد الشيخ 920985959 سهاد ابراهيم خليل قويدر 803217165 سهاد فخري عادل النحال 927455352 سهام خميس يوسف حسان 900596107 سهام رمضان محمد شلدان 410168991 سهام عبد الكريم شاهين شاهين 998091151 سهام عبد محمد المدهون 941392581 سهام فتحي حمد عكيلة 960890986 سهام محمد سالم داوود 904297132 سهام منيب يوسف ياسين 905941944 سهام يوسف ابراهيم عطا الله 917655292 سهى دياب محمد حبوب 910744382 سهير جمعه سعيد شحيبر 411918667 سهير يحيى عبد ربه ابو منيفة 410199970 سهيل عبد الرحيم درويش المشهراوي 800187973 سهيله ابراهيم حسين المقيد 917705170 سهيله خليل خالد الديب 913190443 سهيله ديب بحري جحا 910718063 سهيله عبد اللطيف محمد النجار 411000045 سوزان احمد محمد ماضي 411043508 سوزان توفيق محمد حرب 949831135 سوزان عمر محمد ابو حطب 900537077 سوزان مصطفى حافظ ابو حليمة 903492882 سوزان موسى أحمد شراب 901619155 سوزان يوسف اسعد حرز 954888681 سوسن صبري أحمد برغوت 953104262 سوسن عبدالله محمد حرز 901366807 سوسن محمد محمود العنابي 912396298 سيرين محمد بسام فوزي الصوراني 901332981 شادي ابراهيم عبدالفتاح عيسى 954625513 شاديه اسماعيل يوسف الشريف 936575232 شاهر سلامه محمد منصور 915678940 شحده محمد شاكر الحلو 935346726 شريف محمد العربي أحمد حرز 901326561 شريف ناصر محمد قويدر 901514711 شرين حسين سالم عليوة 907710875 شفا صالح عبد الرحمن عابد 902855360 شفا عبد محمد حسان 928035781 شفيقه حسن محمد ابو سيدو 914564471 شكري زكي شكري عاشور 941388555 شلدان نبيه سلامه شلدان 971545165 شمعة عبد الكريم علي شمالي 800835001 شيرين مصطفى شريف الحلو 800093189 صابرين حربي الياس سلطان 903511079 صابرين نبيل محمد ابو علبه 900582644 صابرين ياسر فايز طافش 924420151 صالح احمود حامد الهمص 960230738 صالح رمضان صالح العزامي 920851656 صالح محمد صالح حسونه 934156282 صالحه محمد احمد شقليه 912578549 صباح خليل ابراهيم البسوس 981983455 صباح خليل عثمان حسان 971534268 صباح سعدي حسين السلاخي 901830786 صباح عادل حافظ كالي 966200230 صباح عبد الرحيم محمد ابو سكران 971545355 صباح علي عبد الكريم اللوح 957450109 صباح محمود حسن جبر 987947884 صباح منصور نصر ابو معلا 903100600 صباح نايف محمد الخضري 901686790 صباح يوسف عبد ياسين 906325667 صبحي يحيى محمد علي سكيك 954840732 صبحية شحادة بيومي اسليم 965940661 صبحية عبد العزيز خليل جاد الله 916152465 صبحيه خالد عبد الله شابط 905834156 صبحيه رشدي أحمد ياسين 971545330 صبحيه علي عبد الكريم عياد 910415249 صبحيه مصطفى محمد السقا 913513784 صخر حمدي محمد عبدالاله 905255162 صخر محمود سليمان النباهين 910557065 صديقه رشدي محمود الزعيم 972210751 صفاء أحمد اسماعيل صافي 973865470 صفاء جباره عثمان النجار 921976304 صفاء صالح سليم الراعي 912250529 صفيه سعيد محمود الزعبوط 920986825 صفيه هاشم بحري ابو جهل 900837436 صقر أسعد عيسى طافش 900265075 صقر خليل حسين ياسين 912250578 صقر رمضان محمد الزعبوط 961125267 صلاح ابراهيم محمد الشيخ يوسف 905890455 صلاح الدين فرج محمد عبد الباري 907492615 صلاح سلامه العبد عطا الله 954970869 صلاح علي سالم العايدي 964803241 صلاح لطفي محمد حشيش 803883222 صهيب محمد عبد الرحمن النبريص 900525312 طارق رزق أحمد بدوي 917971335 طلال رجب شعبان مصبح 916245558 طلب أحمد محمد شرف 926655226 طلعت محمد علي الجد 904873239 عادل حرب خميس الجزار 900864828 عادل عبد الجواد سليم صالح 970880472 عاطف درويش مصطفى الغصين 902421197 عامر احسان محمود زلوم 919779975 عاهد غازي محمد عليوة 975940677 عايشة سلامه محمد العجرمي 901389171 عايشة محمد زهدي سعيد الغرباوي 801701210 عايشة محمود عمر ياسين 926390964 عائدة محمد حامد عاشور 930987334 عائده عبد ياسين كرم 920815966 عبد الحكيم عبد اللطيف ابراهيم العلمي 902060581 عبد الحميد فتحي مختار الغرباوي 904396660 عبد الحميد محمود ابراهيم ابوعطوان 903351872 عبد الرحيم خليل عبد العزيز عبد الغفور 947345872 عبد الرحيم محي الدين محمد الزيان 959620386 عبد السلام سليمان فياض ابو مدين 940879257 عبد السلام فرج عبد السلام داود 900318486 عبد الغني أحمد اسماعيل ياسين 800159766 عبد الكريم حامد محمد الاسطل 968412981 عبد الكريم مسلم زرعي مهنا 957083496 عبد المجيد أحمد طراف الاسطل 968892950 عبد المنعم عثمان حماد شبير 973337868 عبد محمد اسماعيل القايض 901336222 عبدالله محمد موسى شعبان 939881462 عبله سرحان محمد رجب 801186842 عبير جهاد نايف مشتهى 800002826 عبير فهمي محمد غانم 915546782 عبير محمد بركات بستان 900833815 عبير محمود فياض ابو مدين 900953704 عبير يوسف علي أبو شعبان 902875178 عثمان شاكر حسين ابو عجوه 917962730 عدله حسن صابر العلول 804697142 عدنان عبد الخالق رمضان شخصه 926325952 عدنان موسى حسين هاشم 412500688 عزات عوض الله عاشور كعبر 910935386 عزة عبد العزيز عبد الكريم الوحيدي 900303736 عزيز حمدان محمد ابو عريبان 802302588 عزيز وائل محمد ضبان 923040448 عزيزة سالم رمضان مصبح 903885796 عزيزة محمد صالح شبير 410655757 عصام عبد الغني رشيد شعت 915935480 عطا ابراهيم حامد شملخ 912846243 عطا سالم خميس ابو ضاهر 995217478 عطا مصطفى محسن عطا الله 912396496 عطاف عبد الكريم سليمان ابو دحروج 903326551 عطاف محمد سلمان ابو سته 962480752 عطيه شعبان محمد الخزندار 901956763 عفاف روبين نمر الشوا 901887430 عفاف نعيم اسعد الدده 801992660 علا زكريا عبد الكريم الشرفا 949827026 علا علي فهد ابو ديه 906236682 علاء ابراهيم حسن سمور 900218439 علاء عليان فرج الحرازين 901651620 علاء عودة حسن بستان 900528449 علاء محمد يوسف ابو عوده 800398224 علاءالدين حسن ابراهيم الجدبه 901387431 علي رشاد علي ياسين 908320690 علي صابر مصطفى ابو غنيمه 927035709 علي مصطفى علي عبد العال 701070005 عليه سمير روحي ابو رحمه 931370266 عماد الدين تيسير علي السقا 971218045 عماد صبحي فؤاد أبو شعبان 900897646 عماد علي دياب الجرو 901473025 عماد محمد زهدي سعيد البياع 411908148 عماد محمد عبد الرحيم عليان 800252280 عمار عطاالله علي ياسين 985194992 عمر حمزه عمر التركماني 950853432 عمر خليل محمود الغرابلي 924929565 عمر ديب محمد كريزم 915966360 عمر رضوان محمد القصاص 905287082 عمر شحادة أحمد سليم 921246146 عمر عبد القادر محمود راضي 980071476 عمر كامل عيد عاشور 900861915 عمر محمد حسن شمالي 964805774 عمر مطلق حسين ابو عبيد 907491781 عنايه مصطفى عبد الرحيم حوس 906415864 عوض حلمي عبد الهادي رجب 936388578 عوني أحمد محمود حرب 956655245 عوني مسعود داود أهل 906534466 عيد سعيد عيد ابو شمله 921320941 عيسى عبد الرؤوف سعيد الداعور 959227711 غدير نعيم سعيد الخزندار 907020374 غسان حسن صالح مرتجى 915323935 فاتن ديب محمد علي 931516439 فادي سعد الدين حمدي انعيم 958988198 فارس عيد حسن هاشم 900541269 فارس مصباح محمد عابد 916076649 فاطمه أحمد ابراهيم الحلو 945773281 فاطمه جميل محمد عباس 412248130 فاطمه حسن سالم عكاشه 902565829 فاطمه حسين محمود عاشور 946557766 فاطمه خضر محمد الداعور 414603456 فاطمه طه سالم اشتيوي 900920281 فاطمه عبد القادر محمود هنية 953215597 فاطمه عبد اللطيف عبد المحسن لبد 913675161 فاطمه عبدالله أحمد الغول 902856053 فاطمه عبدالله سلامه بهار 936235266 فاطمه كامل محمود المملوك 801076738 فاطمه ماجد سالم الحلو 915861165 فاطمه محمد عبد النقله 800488157 فاطمه محمد مطلق ابو عبيد 802013086 فاني سلامه مسعود العرقان 907712186 فايز أحمد سالم اسليم 954885562 فايز صبحي محمد برغوت 960887859 فايزه كامل محمد صباح 993235308 فايق عاشور العسلي دغمش 921140109 فايقه فضل سعيد زياره 907955835 فتحي ابراهيم حسني جنينه 907300131 فتحي فايق أحمد كحيل 800213167 فداء أحمد مرجان حنيف 923786362 فدوى ابراهيم سليمان شعت 906331640 فدوى جميل عبد الرحيم السحار 926010786 فدوى فتحي عثمان ابو حجر 902856442 فرج ابراهيم أحمد ابو سكران 900921552 فرج أحمد عبد الخيسي 912846276 فرحه سالم خميس ابوضاهر 946575289 فريال عبد المنعم حافظ غانم 912436797 فريال عمر موسى الإفرنجي 928000850 فريال عودة ابراهيم جعفر 921445946 فريال محمد حمدان علوان 925947566 فريال محمد محمد فهيد 974196396 فريد اسماعيل حسين أحمد 930973953 فريد عمر صالح حسونة 901975565 فضل أحمد محمد شلدان 923320659 فضل سلامه حسين شمالي 924581002 فضل عليان يوسف حمد 917346173 فواز ابراهيم موسى شحيبر 917346165 فوزي ابراهيم موسى شحيبر 902575398 فؤاد ربحي روبين النونو 902254473 فيروز توفيق حسن النحال 926960584 فيروز محمد عبد عطا الله 412350407 فيصل محمد سليمان ابو دحروج 925724585 قاسم ابراهيم حامد شملخ 800117897 كاظم اسماعيل صبحي مقاط 907431944 كامل خليل كامل طافش 963589080 كامل عبد الكريم عبد ربه العايدي 923989040 كامل عدنان كامل عايش 960247633 كامله محمد محمد رحيم 801060823 كائنات رفيق عوض اسليم 911441632 كريمه محمد محمود العجرمي 900316548 كفاح خليل ابراهيم ابوسلطان 914578984 كفايه أحمد موسى صالح 936242965 كفايه عبد الرحمن عوض ابو صقر 925805194 كمال براوي عليان حمتو 906151287 كمال حسين حمدان السلاخي 918081795 كمال حمدان ابراهيم الدحدوح 905813630 كمال عبد المجيد أحمد عبد العاطي 906825757 كنعان محمود عبدالله الوحيدي 962651071 كوثر خليل ربيع الحاج 946573367 كوكب علي غالي المغير 903335172 لبنى العبد محمد ضاهر 800589418 لبنى ماجد عبد الرازق ابو مدين 904283967 لمياء رجب اسماعيل بركات 412354391 لمياء يحيى سليمان حمد 925800336 ماجد حمد حامد الديب 967883554 ماجد صابر مصطفى ابو غنيمه 900954231 ماجد طلب صالح عياد 910718378 ماجد محمد كامل طافش 411942964 ماجد محمود هاشم غنام 952605772 ماجد مصطفى عبد الرحمن سبيته 917957854 ماجد نمر خليل التتر 951755834 ماجد يوسف محمد الصفدي 410509343 ماجده حسن حسين حمد 900684291 ماجده عدنان محمد ياسين 916262959 ماجده محمد حسن ابو جراد 975566449 مازن حسن يوسف الحاج 949889455 مازن سعيد اسماعيل الدحبور 936752195 مازن طه شحده المقيد 923987648 مازن محمد صالح فروانة 911470755 ماهر توفيق محمد الحتو 905890935 ماهر حلمي محمد بصل 953828050 ماهر خضر موسى المقوسي 900686668 ماهر عبد السلام قديح شحادة 905860144 ماهر عبد الكريم فرحان ابو عصر 800562993 مايسه عواد محمود شمالي 931001200 مأمون زهدي ابراهيم ساق الله 906815774 مجد عبد الكريم موسى المهتدي 903459386 محروس اسعد اسماعيل الاسي 983276569 محضيه صبحي عبد اللطيف الزهارنه 802101394 محمد احمد فايق محمد عكيلة 943556985 محمد اسماعيل عبد القادر الهندي 919852137 محمد اسماعيل محمد عزام 800512899 محمد امين محمد نوفل 802450817 محمد أحمد سليمان النباهين 905891644 محمد أحمد محمد سالم 918015330 محمد جبر محمد ابو الكاس 927470237 محمد جواد محمد عرفات 918995507 محمد حامد توفيق القرم 931697049 محمد حسن محمد مجدي حسن ابو ثريا 909690794 محمد حسن محمود التلمس 971650577 محمد حسين حلمي البيطار 970885182 محمد حموده يوسف العمصي 906521315 محمد خالد أحمد الزهارنه 400988036 محمد خالد عبدالله عزام 412493009 محمد خير عزات عمرو كساب 804316552 محمد رأفت عبدالله عبد الاله 945910495 محمد رمضان رباح جرادة 947060455 محمد سليمان حسين ابو دقه 925730590 محمد عبد الجواد سليم صالح 902420256 محمد عبد الرحمن موسى مهنا 901257352 محمد عبد الرحيم عبد الفتاح ابو حمره 801038183 محمد عبد الكريم محمود حمدان 900851551 محمد عصام صبحي حسونة 906871280 محمد عماد صبحي موسى النخاله 900749813 محمد عيسى محمد ياسين 801192204 محمد فتحي رزق الحلو 905205951 محمد فؤاد محمد خلف 901590539 محمد مجدي جمال مشتهى 803365923 محمد محمد سمير فايز ابو العوف 802659268 محمد محمود توفيق النحال 801417049 محمد محمود سالم جعفر 410035430 محمد محمود سعيد شاهين 938590783 محمد محمود مسلم ابو صلاح 900519224 محمد مصطفى محمد غانم 927346387 محمد منصور شعبان درويش بركات 803057397 محمد نافذ وصفي مشتهى 918081951 محمد نبيل رمضان ايوب الراعي 906769047 محمد نزار زهدي شحتو 907456479 محمد نصر ياسين خليل أبو شعبان 801338567 محمد نعيم محمد برغوث 954750204 محمد يوسف حسين 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مروان موسى عيسى حجي 916324429 مروه عثمان خالد عبد الاله 901333757 مروه عدنان نعمان اسليم 900323312 مروه كمال عاشور قويدر 934334483 مريم أحمد محمود المدهون 953825619 مريم حسن سالم المشهراوي 960129708 مريم حمدان محمد ابو نجا 900811555 مريم خليل صالح الدحدوح 910092188 مريم رباح محمد كحيل 912846268 مريم سالم خميس ابوضاهر 957083066 مريم عثمان يوسف الاغا 926155854 مريم محمود عبد السلام ياسين 906900733 مزين عبدالله ابراهيم المبيض 946342722 مزيونة حسن عبيد الله السميري 917055139 مسره اسحق سعيد أبو شعبان 906905146 مصباح يوسف ابراهيم الخضري 961680659 مصطفى حافظ أحمد عجور 967375957 مصطفى درويش مصطفى العتال 410066203 مصطفى محمود سعدي سنونو 970892667 مطيعه فارس عايش تايه 956915581 معين حسن صالح العشي 906195946 معين محمد محمد حجازي 915940811 مفتيه محمد فريح بدرية 907032932 مفيده عطيه ابراهيم ابو شريعه 933184780 مفيده عليان محمود ابو حصيره 900616954 ملك عبدالله علي ابو غنيمه 901523050 منال جميل اسماعيل الاسي 410060883 منال عصام عبد الحي البطش 954752770 منال فؤاد محمود سمور 906955604 منال محمد محمود 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محمد الديب 912725868 وداد مسعود محمد ياسين 906666326 ورده سعدي علي عجور 903040806 ورده عبدالله محمود ابو عصر 909098790 وسام محمود سالم حلس 915527097 وسيله زكي خميس حنون 912845120 وضحه محمد جبر ابو عريبان 904284627 وفاء عادل محمد عكيلة 931713820 وفاء عايش محمد قروط 946535440 وفاء عبدالله هاشم ياسين 963550694 وفاء عودة حسين ابو مصطفى 922310131 وفاء عوني أحمد كحيل 903542918 وفاء محمد حسن العفيفي 927398305 وفاء محمد شحادة ابو الكاس 941372831 وفاء منصور زكي الحايك 800402034 ولاء هاني محمد علي التركماني 906985452 وليد اسحاق سليمان فهيد 905441606 وليد خالد صالح مرتجى 926155433 وليد محمد محمد ارحيم 421115718 وهبة سامي وهبه ابو جهل 921577052 ياسر أحمد العبد الخيسي 801574559 ياسر أحمد محمد الساعاتي 918061144 ياسر حسن خليل الاشقر 900835745 ياسر علي محمد الحساينة 907872253 ياسر يوسف مصطفى علي حسين 801452392 ياسمين مصطفى علي اشتيوي 900165911 ياسين عبد اسماعيل النونو 912578572 يحيى خليل ابراهيم بدوي 900286113 يحيى عيسى نبيه يازيجي 931358295 يحيى يعقوب سماره حمتو 904395670 يسرى ابراهيم محمد جنينه 910407139 يسرى عبد المجيد عبد الغفور الأسطل 920835709 يسرى محمد حسن سمور 928740984 يسرى محمد سلمان ابو عويض 936916220 يسرى محمد عايش الأسطل 905587549 يعقوب ابراهيم يوسف غباين 951583475 يوسف ابراهيم حمدان حسونة 900827627 يوسف حسن سليمان ابو معمر 920826732 يوسف رشيد عثمان ابو حجر 802192344 يوسف عامر محمد الجرجاوي 907035778 يوسف محمد ابراهيم ابو شريعه 903485290 يوسف محمود محمد ابو نصر 912745635 يونس خضر يونس صبره 927346015 يونس محمد أحمد هنية

المصدر / فلسطين اون لاين