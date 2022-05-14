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الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لأداء الحج من قطاع غزة

14 مايو 2022 . الساعة 17:07 بتوقيت القدس
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أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أسماء حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1443هـ / 2022م، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة المجدولة، التي تم إجراؤها عام 2013م.

ودعت اللجنة الحجاج المعلن أسمائهم إلى تسديد مبلغ (1500) ألف وخمسمئة دينار أردني كدفعة أولى من رسوم الحج، وذلك في أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي بالمحافظات الجنوبية، وذلك ابتداء من صباح يوم الاثنين الموافق 16/5/2022م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/5/2022م، ولن تقبل أي إيداعات بعد هذا التاريخ.

وطالبت كل حاج بتسليم إيصال الإيداع في إحدى شركات الحج والعمرة المرخصة من وزارة الأوقاف والشئون الدينية والتي يرغب الحاج السفر من خلالها. مشددة على عدم دفع أي مبالغ من قبل الحجاج للشركات.

 

رقم الهوية اسم الحاج
931021422 ابتسام عبد حسين مهاني
900845025 ابتسام فضل عبدالله ابو ندى
961208592 ابتسام محمد عبدالله اسليم
901454991 ابتسام محمود شكري اسماعيل
975276452 ابتهاج عمر سليمان ابو عبيد
901277251 ابراهيم اسماعيل حسين الحساينه
906880653 ابراهيم حسن ابراهيم سيسالم
917359747 ابراهيم حسين منسي صبيح
906696661 ابراهيم زكريا ابراهيم عمران
970735981 ابراهيم شعبان حسن أبو راس
921442752 ابراهيم محمد ابراهيم الصوراني
905770160 ابراهيم محمد سلمان ابو نجا
919477737 ابراهيم محمود فرج حبيب
900941568 احسان أحمد حسين خضر
412497224 احمد عبد الرحمن محمد عقل الصوري
917420770 احمد فايق محمد حامد عكيلة
906475934 احمد ماهر عبد الرافع اسماعيل أبو شعبان
411075062 اديب فاعور عبد الكريم الوحيدي
900660879 اديب محمد هاشم ضبان
926225277 اديبه علي محمد شحيبر
900252222 اسامه سليمان شكري ابو طه
926361544 اسامه محمد ابراهيم نوفل
902400134 اسامه محمد محمد الجرجاوي
925722019 اسامه محمود مصطفى ابو سريه
946694247 اسامه مرضي شحادة ابو سيدو
922060488 اسامه يحيى فخري المظلوم
912265113 اسحاق صبحي ابراهيم بدوي
903409100 اسحق خليل سعيد فوره
800834228 اسعد اكرم مصطفى حرز الله
903580215 اسعد حمد سليمان قشلان
921135851 اسعد عثمان محمود ياسين
901887539 اسعد وليد اسعد الدده
955255765 اسعيد أحمد سالم حرز الله
916080542 اسماء علي محمد بدوي
954747929 اسماء عمر علي عبد العال
902856939 اسماء يوسف سعيد المبيض
901303974 اسماعيل حسين عبدالله نعيم
930940473 اسماعيل حمدان عمران شملخ
906734629 اسماعيل عبد الوهاب عبد ابو جبة
952082279 اسماعيل محمد حسين ابوسلطان
954847430 اسماعيل محمد عاشور ابو نحل
918496571 اسماعيل موسى أحمد برهوم
916926058 اسمت محمد رباح الشرفا
901666784 اشرف أحمد العبد الخيسي
900896564 اشرف عطيه عبد الهادي العرايشي
802732206 اشرف غازي عبدالله الدهشان
972973671 اشرف محمد صالح فروانة
930604970 اشرف محمد عبد العزيز العطار
801559774 افنان اسامه محمد الجرجاوي
923317762 اكرم خضر ابراهيم حلس
911570919 اكرم سليمان سعيد غنيمه
944820141 اكرم علي محمود خضر
410060115 اكرم مصطفى مصباح حرز الله
901256024 الفت عبد ابراهيم الزايغ
912902756 الهام عبد النبي عمر التلباني
930805874 الوليد عياده أحمد سالم داود
920980497 الين موسى مصطفى ابو غنيمه
912032430 امال أحمد محمد الكحلوت
902551001 امال أحمد هاشم العمصي
922310370 امال حسن حسين الزيبق
912685831 امال خضر سلامه عرفات
912175841 امال صلاح رشيد ضاهر
908527914 امال محمد عبد الزيان
935047258 امال موسى مهدي الشحري
903694149 اماني عمر محمد المدهون
901303412 اماني غسان عارف أبو شعبان
985177203 امجد اكرم مصطفى حرز الله
901329417 امجد خليل ابراهيم العامودي
901688929 امجد عدنان أحمد الطيبي
953289519 امل اسحق هاشم الزبدة
905507612 امل جبر عبد اشتيوي
914578869 امل ديب سليمان سرحان
959165671 امل عبد اللطيف محمد العبادله
923655674 امل عبد محمد ابو زهري
936609759 امل محمد ابراهيم عفانة
901659946 امل محمد محمد كريزم
961358132 امنه ابراهيم خليل الصيرفي
918317066 امنه سليمان سعيد ابو غنيمه
946575297 امنه عبد المنعم حافظ ابو سمره
985190628 امنه عثمان أحمد عبد الاله
917353567 اميره حسن حسن الدنف
953103991 اميره رشاد اسماعيل عاشور
917710238 اميره موسى محمود ياغي
922555404 اميمه حسن شحادة سعد
921825766 انتصار شعبان حسن منصور
930853874 انتصار شعبان محمد سبيته
911962462 انتصار محمد علي الشريف
921460275 انتهال عمر محمد عجور
905834438 انسام محمد علي محمد الفيومي
931135172 انعام اسماعيل مصباح الرفاتي
951064906 انعام خليل حسين عوض
907125710 انعام عبد الرحمن حميد بستان
943780684 انعام عبدالله محمد الفرا
931432009 انعام يوسف رشيد الدحدوح
903990539 انعام يونس العبد ابو غنيمه
903408680 انور جبر أحمد ابو علبه
900286170 انور كمال محمد لافي
926875576 انيسه عطيه سليم قنديل
901358614 اياد حسن جميل خليفه
900934365 اياد حسين سالم عليوة
915548986 اياد رجب محمد علي
912422169 اياد محمد درويش عبد ربه السوسي
900849985 اياد يوسف علي معروف
800692956 ايمان اكرم محمود ابراهيم الجدبه
915544043 ايمان أحمد بكر الميناوي
800434300 ايمان توفيق عبد الرحيم الديري
800870594 ايمان حسن خليل نصرالله
931662977 ايمان حمدي حسين حجازي
905507687 ايمان رزق سالم السوافيري
912272705 ايمان سهيل أحمد الغصين
925126302 ايمان صالح ابراهيم الفرا
901251892 ايمان عبد الحكيم موسى الغفري
936917210 ايمان فتحي هاشم النمره
925719148 ايمان محمد أحمد الغرباوي
923998280 ايمان محمد حسن العفيفي
988911905 ايمان محمد مجدي حسن ابو ثريا
412492969 ايمان يوسف كامل محيسن
801022963 ايمان يونس عبد ابو غنيمه
802940551 ايه يوسف خضر الجرجاوي
800004160 ايهاب ابراهيم حماد عاشور
909497398 ايهاب مروان أحمد شعت
974797987 ايوب محمد شحادة حسان
971570650 إباء منير محمد العلمي
993236462 أحلام سعيد أحمد جبر
917142408 أحلام صالح علي كباجة
800362998 أحمد ابراهيم عبد ابو شنب
966665747 أحمد ابراهيم محمد الطرطور
901474015 أحمد جهاد فوزي صالح
800866626 أحمد جواد أحمد السرحي
910471333 أحمد حسن حسين ثابت
918340357 أحمد حكمت سليمان جنيد
928040161 أحمد سالم عبدالله جعفر
905951935 أحمد سعيد أحمد لبد
800068942 أحمد سليمان عبد الرحمن سلطان
901507970 أحمد صالح عبد الرحيم الخطيب
971175187 أحمد عبد المجيد خميس حنون
953832664 أحمد عبد المجيد محمد عكاشه
931647713 أحمد علي محمد العلوي
928336353 أحمد علي محمد حرز
410545156 أحمد عمر عبدالله الحته
926205675 أحمد عوني حسين عاشور
905302469 أحمد فؤاد حمدي ابوضلفة
905526653 أحمد محمد أحمد الشوبكي
931707111 أحمد محمد حسين سرحان
928740976 أحمد محمد سلمان ابو معلا
903456283 أحمد محمد محمد حرب
907575997 أسعد محمود عمر عليوة
910719822 أمال ادريس أحمد خضير
900227323 أمل محمود حامد عليوة
931528996 أيمن أحمد دياب شويدح
912358850 أيمن توفيق عبد الرحيم الشغنوبي
900925199 أيمن حسن سعدالدين نصرالله
917055261 أيمن خليل سعيد أبو شعبان
901956771 أيمن روبين نمر الشوا
905835252 أيمن فهمي ادريس ادريس
909262016 أيمن مصطفى خليل ابو بكر
959620394 باسل سليمان فياض ابو مدين
916926041 باسل محمد رباح الشرفا
928343375 باسم سعيد عثمان العبادله
900944810 باسمه حماد سالم ابو ضاهر
905273785 بثينه عبد الكريم رشدي طافش
945942662 بسام خضر موسى الصوراني
956386288 بشرى جميل حسين شاهين
916135262 بشرى محمد أحمد الغلايني
985179654 بشير محمد حسن ابو نجا
912900859 بكر عبدالله علي حسان
922086244 بكر هاشم علي الزيبق
922280748 بلال يوسف نعمان الحلو
908950611 بهجت محمد فهمي ادريس
930603634 بهيه اسعد حماد طافش
930990460 بهيه أحمد المتبولي المتبولي
901335380 تحسين اسماعيل حسين ابو حطب
956246177 تحسين جمال اسماعيل الاسي
913190351 تحسين دياب البحري دغمش
900814773 تغريد عبد الكريم سعيد ضبان
925900649 تغريد علي هاشم رشيد
936915198 تغريد محمد خالد شراب
953585767 تهاني سليمان عوض الله الغلبان
929148773 تهاني محمد خالد عاشور
928125632 تيسير اسماعيل حمدان العقاد
930853866 تيسير شعبان محمد أبو الخير
401798053 جارالله حسام الدين جارالله الخزندار
903092187 جبر علي جبر ابو صبحه
901626077 جبر محمد سليم ابومنيفي
917221160 جبريل محمد موسى ضاهر
953833027 جلال سعيد جميل الدنف
903151140 جمال حسني صالح البطش
922855366 جمال خليل عبد ابو الكاس
903484020 جمال صبحي سالم الريفي
912904570 جمال صلاح جمال مهنا
919263814 جمال مصطفى عبد الله ابو ندى
916148463 جمال موسى محمد سرحان
903406981 جمعه محمود أحمد كرت
964801260 جميل مصباح عبد العزيز عياد
922535265 جميله جمعة عيد ياسين
935247767 جميله فايق صادق المظلوم
911870566 جميله محمود غزال عابد
911597862 جنات ابراهيم موسى شملخ
922711064 جهاد العبد أحمد عياد
950474502 جهاد جواد محمود عجور
915305635 جهاد حسن خير الدين أبو شعبان
956198865 جهاد عبد الحي خالد حسين
912445798 جهاد عبد القادر حسين الفيومي
961358959 جهاد محمد ابراهيم صباح
908703044 جهاد محمود شعبان مسلم
911961654 جودت عطايا عبد الهادي صيام
906523550 جيهان رزق ابراهيم عابد
906774294 جيهان محمود أحمد ابو طاحون
951372671 حاتم يعقوب امين المهتدي
957470362 حازم نمر ابراهيم الترك
900977737 حازم وليد خالد الحصري
936905470 حاكمه صالح سليم السلاخي
971650197 حامد أحمد محمود جبر
910427640 حامد عبد الرحمن محمد اسليم
921300687 حامد محمد أحمد ابو العيس
963585252 حجازي ابراهيم محمد قنوع
960879351 حسام خليل قدوره عايش
414679647 حسام سعيد عبد الرحمن اسماعيل
917535338 حسام محمد عبد الفتاح ابو حمد
901593087 حسن أحمد حسن المدلل
801219528 حسن حمدالله العبد مطر
913005476 حسن علي محمود طالب
964892954 حسن عيسى محمد ياسين
900770660 حسن غالب حسن نصرالله
800435117 حسن نهاد حسن فتوح
934152562 حسين اسماعيل موسى ابو مصطفى
989524533 حسين محمد حسين سالم
929987782 حكمت سلمان سلمي النباهين
949895650 حكمت محمد فارس شلدان
908195837 حلمي خليل فؤاد أبو شعبان
969181742 حليمه عبيد سالم ابو بريك
917655342 حمدان كمال نمر العمصي
930986054 حمدان محمد ابراهيم حمادة
901432534 حنان حربي عبد القادر ياسين
921422168 حنان رجب محمد ابو ريالة
912400652 حنان رمضان محمود ابو لمضي
923010771 حنان شحده سليم ابو عجوه
908952260 حنان عيد محمد موسى
411760796 حنان محمد سلمان سلمان
976070045 حنان محمد مجدي حسن كشكش
927346155 حنان مصباح صالح نصر
925826083 حوريه علي يوسف ابو حمد
914425392 حياة حسين محمود طالب
921445235 خالد ابراهيم عبد الهادي شبير
951387679 خالد العبد محمود ابو وطفه
919145649 خالد أحمد عايش الفرا
952240935 خالد صالح حمدان الغلبان
906872387 خالد عايش صالح الدالي
413318502 خالد عواد خليل البشيتي
921357182 خالد محمد ابراهيم المدهون
946682689 خالد محمد مطلق ابو عبيد
950298554 خالد هاني سعيد الحسيني
410309546 خالديه ابو سته درويش الوديه
900597675 ختام أحمد حرب داوود
924400252 ختام أحمد محمد قويدر
920855582 ختام حسن علي السويركي
911371789 ختام حسن محمد الشيخ يوسف
900862152 ختام سعيد محمود الخيسي
918161357 ختام سلمان سليمان السكني
905301271 ختام علي محمد ابو شريعه
900223363 ختام علي مطر حلس
901456079 ختام كمال عاشور لافي
912165891 ختام مقبل عبد الرحمن شخصه
935047282 ختام موسى مهدي عاشور
946363702 خضر عياده محمد بكرون
957083827 خضره فاضل محمد الأسطل
901900175 خضره محمد سليمان حجازي
938555489 خليل أحمد اسماعيل رشوان
970892675 خليل فارس عايش عجور
914210463 خليل محمد ابراهيم يونس
900745415 خميس سالم عبدالله جعفر
801363441 دعاء محمد عبد الرحمن ابو رحمه
900625948 دلال ابراهيم محمد عجور
907300776 دلال محمود عمر بكرون
961676152 دولت حسن محمد شويخ
931532931 ديانا خالد صالح مرتجى
900783705 دينا عبد الرافع اسماعيل الهندي
934331208 دينا محمد مناع محمد النمس
925945453 ذاكر خضر موسى المقوسي
912870839 راشد ممتاز راشد السوافيري
410668453 رافت منصور سلمان حلس
900261405 رامز عزمي أحمد بدير
935051557 رامي فؤاد العبد الحاج
901364729 رامي محمد ابراهيم مطر
929571842 رانيه عز الدين سعد الدين الشيخ
903097970 راويه زكي محمد ابومعمر
951062991 راويه صبحي حسن عاشور
901257444 راويه عبد الكريم يوسف عايش
901450148 رائد ابراهيم فهيم ابو جبه
909084832 رائد رزق أحمد بدوي
919899286 رائد سعيد محمد ابو القمبز
901005132 رائد عبد موسى الغفري
922263835 رائد عزات محمد ابوسلطان
901328047 رائد مجدي علي عجور
900271156 رائد محمد سعيد النجار
900155474 رائدة خميس اسماعيل الشنباري
910558519 رائدة رمضان محمد العمري
901668624 رائدة عبد الرؤوف صادق شعت
915549539 رائده محمود شعبان الحلو
907025662 رائده يوسف ابراهيم مرتجى
926989880 رأفت محمود اسماعيل الشنباري
962058798 رباب سليمان عبد الرحمن ابوسلطان
800834905 ربى عبد الرؤوف عبد الفتاح ياغي
933783235 رجا مسعود درويش غنيمه
922140876 رجاء ديبان غانم أبو خوصة
918061037 رجاء محمد خليل الاشقر
939337358 رجاء يوسف رمضان الجعبري
931103865 رجب هاشم محمود الانقح
952706539 رحاب عبد ربه خليل العلوي
975917675 رحمه نعيم محمد عاشور
410656342 ردينه نصري محمد فارس
907031207 رسمية محمد حسين الحساينه
911952489 رسيله عبد القادر حسن حسونه
410048094 رشدي أحمد محمد النجار
908342710 رشدي عمر ابراهيم حمادة
920947066 رشيد جميل رشيد الشيخ
921976379 رشيده صالح سليم ابو الكاس
905891040 رشيده عبد الله علي موسى
976368266 رضا عيسى زايد حجي
901697581 رضوان محمود أحمد الهوبي
901364224 رغده غالب محمد عوده
957415284 رفيق موسى حسين عايش
907008361 رقيه أحمد عبد الخطيب
903539211 رمزي ابراهيم صبحي العرعير
901015578 رمزي صالح عبد اللطيف الشمالي
901674267 رنا عبد القادر فوزي القرم
901449835 رنا وليد حمدان حسونة
917585945 رنده محمد نمر الاشهب
800898124 رهام محمد موسى عاشور
931545016 رواء سعيد صالح حبوش
963585773 روضة رضوان سالم ابو غنيمه
801010463 روضة موسى حسين عليوة
907025654 روضة يوسف ابراهيم ابو العوف
925885360 رويده درويش محمد السوسي
951570837 رويده سعيد محمد ابو القمبز
907903645 رويده عبد الكريم محمد الجرو
903486678 رويده عطا محمد حسان
921085965 رياض حموده رجب الدهدار
923000988 رياض رجب يوسف مهاني
957083074 رياض عثمان يوسف الاغا
912730280 رياض علي محمد ياسين
931718423 ريم سامي صالح صبيح
904295177 ريم عبد الحي اسماعيل أبو شعبان
919898924 ريم ماجد هاشم الحداد
951062645 ريما جميل عبد العزيز الحاج
920642923 رينا علي حسن صباح
908320609 زاهر صابر مصطفى ابو غنيمه
900527755 زكريا عيسى نبيه يازيجي
921239281 زكي العبد علي رضوان
941372849 زكي منصور زكي الحداد
900924168 زهدي نزار زهدي شحتو
922446547 زهر خضر أحمد الظاظا
939881744 زهريه ابراهيم حموده اقويدر
927025650 زهوه وديع زكي النخاله
926845686 زهير خليل عبد القادر الحرتاني
939881520 زهير سعيد ابراهيم قويدر
905834164 زياد رشدي أحمد الظاظا
936222694 زياد عبد الحميد محمد الفيومي
927660241 زياد يونس غانم رحمي
916076680 زينب أحمد ابراهيم الحلو
800597437 سالم سلمان سالم الحمايدة
931513675 سامي جبر عبد اشتيوي
926717299 سامي عواد محمود شمالي
900148016 سامي وهبه عاشور ابو جهل
910717826 ساميه تركي عرار العايدي
905443974 ساميه هشام السيد المصري
924925381 ساميه يونس محمد حجازي
900274432 سائد سعد مرضي السعودي
412488413 سائد محمد محمد زيدان
800262255 سائده رفيق محمد ابو جبه
412488454 سائده محمد محمد زيدان
915545503 سحر بكر أحمد الدحبور
949841712 سحر رباح محمود ابو بكر
900836586 سحر ياسر خليل صالح
801421769 سريم يونس محمد دلول
959080862 سعاد رجب محمد الحاج
918073370 سعاد محمد سليمان الدحدوح
951240357 سعد الدين فاروق حسين البكري
918075458 سعد عبد الله حسان عاشور
914145776 سعدالله محمد اسماعيل عاشور
958956385 سعدي جابر محمد ابو خريس
922695192 سعديه أحمد حمدان حلس
913190468 سعديه ديب بحري دغمش
913021168 سعود سعد عطيه العجله
900590050 سعيد خضر سعيد الداعور
900850033 سلمان حسين سلمان المغني
942691460 سلمان نصر سلمان ابو رخيه
912165354 سلوى سعيد سليمان هنية
801064593 سلوى سليم أحمد الخزندار
967080664 سلوى علي حسن ابو عوده
902650753 سلوى فرحان عيد الطرطور
946513249 سلوى كمال خالد ابو الكاس
966355562 سليم جبر أحمد ابو علبه
919321638 سليمان محمد ابراهيم الشيخ عيد
922575378 سليمه سليم محمد صيام
906676523 سماح سعد مرضي زياره
931553093 سماح سليم حامد بركات
901474502 سماح فؤاد حمدي ابو ضلفه
903476364 سماح مجدي حامد ساق الله
901276675 سماهر فتحي محمد الصيرفي
945753051 سمر حاتم راغب السقا
953824000 سمر عبدالله عبد الرحيم عليان
935346957 سمر غازي محمد ابو صفيه
800047417 سمر موسى علي الاسطل
906761960 سمر يحيى محمد جعفر
928040104 سمير سالم عبدالله جعفر
909262362 سمير عبد اللطيف محمد الشيخ
908747595 سمير يوسف علي معروف
946358132 سميره ربحي عبدالله العجله
906225461 سميره عبد المجيد موسى ابوسلطان
951387661 سميره عبد محمود ابو وطفه
411033863 سميره محمد عبد القادر النجار
921980470 سميره محمود محمد عاشور
2138931 سميره موسى محمد اصليح
911177681 سميه أحمد حسين البكري
800487514 سميه سلمان نصر ابو رخيه
908681893 سميه عبد القادر محمد ابو جياب
902475359 سناء اسحق صالح القيشاوي
900817404 سناء اسماعيل علي الهندي
906823208 سناء أحمد نمر ابو عاصي
927475665 سناء حامد توفيق عرفات
907836282 سناء حسين عبدالله حلس
902510437 سناء صبحي ابراهيم الرفاتي
922950175 سناء محمد مصطفى الجملة
931530265 سناء محمد ناصر الدين خير الدين ضبان
411081169 سناء محمود محمد الخطيب
912399276 سناء موسى محمد ابو علبة
960791192 سناء هاشم سعيد الحتو
901639641 سها باجس سلطان المقيد
900808361 سها دياب حسين العامودي
987945466 سهاب سعيد محمد الشيخ
920985959 سهاد ابراهيم خليل قويدر
803217165 سهاد فخري عادل النحال
927455352 سهام خميس يوسف حسان
900596107 سهام رمضان محمد شلدان
410168991 سهام عبد الكريم شاهين شاهين
998091151 سهام عبد محمد المدهون
941392581 سهام فتحي حمد عكيلة
960890986 سهام محمد سالم داوود
904297132 سهام منيب يوسف ياسين
905941944 سهام يوسف ابراهيم عطا الله
917655292 سهى دياب محمد حبوب
910744382 سهير جمعه سعيد شحيبر
411918667 سهير يحيى عبد ربه ابو منيفة
410199970 سهيل عبد الرحيم درويش المشهراوي
800187973 سهيله ابراهيم حسين المقيد
917705170 سهيله خليل خالد الديب
913190443 سهيله ديب بحري جحا
910718063 سهيله عبد اللطيف محمد النجار
411000045 سوزان احمد محمد ماضي
411043508 سوزان توفيق محمد حرب
949831135 سوزان عمر محمد ابو حطب
900537077 سوزان مصطفى حافظ ابو حليمة
903492882 سوزان موسى أحمد شراب
901619155 سوزان يوسف اسعد حرز
954888681 سوسن صبري أحمد برغوت
953104262 سوسن عبدالله محمد حرز
901366807 سوسن محمد محمود العنابي
912396298 سيرين محمد بسام فوزي الصوراني
901332981 شادي ابراهيم عبدالفتاح عيسى
954625513 شاديه اسماعيل يوسف الشريف
936575232 شاهر سلامه محمد منصور
915678940 شحده محمد شاكر الحلو
935346726 شريف محمد العربي أحمد حرز
901326561 شريف ناصر محمد قويدر
901514711 شرين حسين سالم عليوة
907710875 شفا صالح عبد الرحمن عابد
902855360 شفا عبد محمد حسان
928035781 شفيقه حسن محمد ابو سيدو
914564471 شكري زكي شكري عاشور
941388555 شلدان نبيه سلامه شلدان
971545165 شمعة عبد الكريم علي شمالي
800835001 شيرين مصطفى شريف الحلو
800093189 صابرين حربي الياس سلطان
903511079 صابرين نبيل محمد ابو علبه
900582644 صابرين ياسر فايز طافش
924420151 صالح احمود حامد الهمص
960230738 صالح رمضان صالح العزامي
920851656 صالح محمد صالح حسونه
934156282 صالحه محمد احمد شقليه
912578549 صباح خليل ابراهيم البسوس
981983455 صباح خليل عثمان حسان
971534268 صباح سعدي حسين السلاخي
901830786 صباح عادل حافظ كالي
966200230 صباح عبد الرحيم محمد ابو سكران
971545355 صباح علي عبد الكريم اللوح
957450109 صباح محمود حسن جبر
987947884 صباح منصور نصر ابو معلا
903100600 صباح نايف محمد الخضري
901686790 صباح يوسف عبد ياسين
906325667 صبحي يحيى محمد علي سكيك
954840732 صبحية شحادة بيومي اسليم
965940661 صبحية عبد العزيز خليل جاد الله
916152465 صبحيه خالد عبد الله شابط
905834156 صبحيه رشدي أحمد ياسين
971545330 صبحيه علي عبد الكريم عياد
910415249 صبحيه مصطفى محمد السقا
913513784 صخر حمدي محمد عبدالاله
905255162 صخر محمود سليمان النباهين
910557065 صديقه رشدي محمود الزعيم
972210751 صفاء أحمد اسماعيل صافي
973865470 صفاء جباره عثمان النجار
921976304 صفاء صالح سليم الراعي
912250529 صفيه سعيد محمود الزعبوط
920986825 صفيه هاشم بحري ابو جهل
900837436 صقر أسعد عيسى طافش
900265075 صقر خليل حسين ياسين
912250578 صقر رمضان محمد الزعبوط
961125267 صلاح ابراهيم محمد الشيخ يوسف
905890455 صلاح الدين فرج محمد عبد الباري
907492615 صلاح سلامه العبد عطا الله
954970869 صلاح علي سالم العايدي
964803241 صلاح لطفي محمد حشيش
803883222 صهيب محمد عبد الرحمن النبريص
900525312 طارق رزق أحمد بدوي
917971335 طلال رجب شعبان مصبح
916245558 طلب أحمد محمد شرف
926655226 طلعت محمد علي الجد
904873239 عادل حرب خميس الجزار
900864828 عادل عبد الجواد سليم صالح
970880472 عاطف درويش مصطفى الغصين
902421197 عامر احسان محمود زلوم
919779975 عاهد غازي محمد عليوة
975940677 عايشة سلامه محمد العجرمي
901389171 عايشة محمد زهدي سعيد الغرباوي
801701210 عايشة محمود عمر ياسين
926390964 عائدة محمد حامد عاشور
930987334 عائده عبد ياسين كرم
920815966 عبد الحكيم عبد اللطيف ابراهيم العلمي
902060581 عبد الحميد فتحي مختار الغرباوي
904396660 عبد الحميد محمود ابراهيم ابوعطوان
903351872 عبد الرحيم خليل عبد العزيز عبد الغفور
947345872 عبد الرحيم محي الدين محمد الزيان
959620386 عبد السلام سليمان فياض ابو مدين
940879257 عبد السلام فرج عبد السلام داود
900318486 عبد الغني أحمد اسماعيل ياسين
800159766 عبد الكريم حامد محمد الاسطل
968412981 عبد الكريم مسلم زرعي مهنا
957083496 عبد المجيد أحمد طراف الاسطل
968892950 عبد المنعم عثمان حماد شبير
973337868 عبد محمد اسماعيل القايض
901336222 عبدالله محمد موسى شعبان
939881462 عبله سرحان محمد رجب
801186842 عبير جهاد نايف مشتهى
800002826 عبير فهمي محمد غانم
915546782 عبير محمد بركات بستان
900833815 عبير محمود فياض ابو مدين
900953704 عبير يوسف علي أبو شعبان
902875178 عثمان شاكر حسين ابو عجوه
917962730 عدله حسن صابر العلول
804697142 عدنان عبد الخالق رمضان شخصه
926325952 عدنان موسى حسين هاشم
412500688 عزات عوض الله عاشور كعبر
910935386 عزة عبد العزيز عبد الكريم الوحيدي
900303736 عزيز حمدان محمد ابو عريبان
802302588 عزيز وائل محمد ضبان
923040448 عزيزة سالم رمضان مصبح
903885796 عزيزة محمد صالح شبير
410655757 عصام عبد الغني رشيد شعت
915935480 عطا ابراهيم حامد شملخ
912846243 عطا سالم خميس ابو ضاهر
995217478 عطا مصطفى محسن عطا الله
912396496 عطاف عبد الكريم سليمان ابو دحروج
903326551 عطاف محمد سلمان ابو سته
962480752 عطيه شعبان محمد الخزندار
901956763 عفاف روبين نمر الشوا
901887430 عفاف نعيم اسعد الدده
801992660 علا زكريا عبد الكريم الشرفا
949827026 علا علي فهد ابو ديه
906236682 علاء ابراهيم حسن سمور
900218439 علاء عليان فرج الحرازين
901651620 علاء عودة حسن بستان
900528449 علاء محمد يوسف ابو عوده
800398224 علاءالدين حسن ابراهيم الجدبه
901387431 علي رشاد علي ياسين
908320690 علي صابر مصطفى ابو غنيمه
927035709 علي مصطفى علي عبد العال
701070005 عليه سمير روحي ابو رحمه
931370266 عماد الدين تيسير علي السقا
971218045 عماد صبحي فؤاد أبو شعبان
900897646 عماد علي دياب الجرو
901473025 عماد محمد زهدي سعيد البياع
411908148 عماد محمد عبد الرحيم عليان
800252280 عمار عطاالله علي ياسين
985194992 عمر حمزه عمر التركماني
950853432 عمر خليل محمود الغرابلي
924929565 عمر ديب محمد كريزم
915966360 عمر رضوان محمد القصاص
905287082 عمر شحادة أحمد سليم
921246146 عمر عبد القادر محمود راضي
980071476 عمر كامل عيد عاشور
900861915 عمر محمد حسن شمالي
964805774 عمر مطلق حسين ابو عبيد
907491781 عنايه مصطفى عبد الرحيم حوس
906415864 عوض حلمي عبد الهادي رجب
936388578 عوني أحمد محمود حرب
956655245 عوني مسعود داود أهل
906534466 عيد سعيد عيد ابو شمله
921320941 عيسى عبد الرؤوف سعيد الداعور
959227711 غدير نعيم سعيد الخزندار
907020374 غسان حسن صالح مرتجى
915323935 فاتن ديب محمد علي
931516439 فادي سعد الدين حمدي انعيم
958988198 فارس عيد حسن هاشم
900541269 فارس مصباح محمد عابد
916076649 فاطمه أحمد ابراهيم الحلو
945773281 فاطمه جميل محمد عباس
412248130 فاطمه حسن سالم عكاشه
902565829 فاطمه حسين محمود عاشور
946557766 فاطمه خضر محمد الداعور
414603456 فاطمه طه سالم اشتيوي
900920281 فاطمه عبد القادر محمود هنية
953215597 فاطمه عبد اللطيف عبد المحسن لبد
913675161 فاطمه عبدالله أحمد الغول
902856053 فاطمه عبدالله سلامه بهار
936235266 فاطمه كامل محمود المملوك
801076738 فاطمه ماجد سالم الحلو
915861165 فاطمه محمد عبد النقله
800488157 فاطمه محمد مطلق ابو عبيد
802013086 فاني سلامه مسعود العرقان
907712186 فايز أحمد سالم اسليم
954885562 فايز صبحي محمد برغوت
960887859 فايزه كامل محمد صباح
993235308 فايق عاشور العسلي دغمش
921140109 فايقه فضل سعيد زياره
907955835 فتحي ابراهيم حسني جنينه
907300131 فتحي فايق أحمد كحيل
800213167 فداء أحمد مرجان حنيف
923786362 فدوى ابراهيم سليمان شعت
906331640 فدوى جميل عبد الرحيم السحار
926010786 فدوى فتحي عثمان ابو حجر
902856442 فرج ابراهيم أحمد ابو سكران
900921552 فرج أحمد عبد الخيسي
912846276 فرحه سالم خميس ابوضاهر
946575289 فريال عبد المنعم حافظ غانم
912436797 فريال عمر موسى الإفرنجي
928000850 فريال عودة ابراهيم جعفر
921445946 فريال محمد حمدان علوان
925947566 فريال محمد محمد فهيد
974196396 فريد اسماعيل حسين أحمد
930973953 فريد عمر صالح حسونة
901975565 فضل أحمد محمد شلدان
923320659 فضل سلامه حسين شمالي
924581002 فضل عليان يوسف حمد
917346173 فواز ابراهيم موسى شحيبر
917346165 فوزي ابراهيم موسى شحيبر
902575398 فؤاد ربحي روبين النونو
902254473 فيروز توفيق حسن النحال
926960584 فيروز محمد عبد عطا الله
412350407 فيصل محمد سليمان ابو دحروج
925724585 قاسم ابراهيم حامد شملخ
800117897 كاظم اسماعيل صبحي مقاط
907431944 كامل خليل كامل طافش
963589080 كامل عبد الكريم عبد ربه العايدي
923989040 كامل عدنان كامل عايش
960247633 كامله محمد محمد رحيم
801060823 كائنات رفيق عوض اسليم
911441632 كريمه محمد محمود العجرمي
900316548 كفاح خليل ابراهيم ابوسلطان
914578984 كفايه أحمد موسى صالح
936242965 كفايه عبد الرحمن عوض ابو صقر
925805194 كمال براوي عليان حمتو
906151287 كمال حسين حمدان السلاخي
918081795 كمال حمدان ابراهيم الدحدوح
905813630 كمال عبد المجيد أحمد عبد العاطي
906825757 كنعان محمود عبدالله الوحيدي
962651071 كوثر خليل ربيع الحاج
946573367 كوكب علي غالي المغير
903335172 لبنى العبد محمد ضاهر
800589418 لبنى ماجد عبد الرازق ابو مدين
904283967 لمياء رجب اسماعيل بركات
412354391 لمياء يحيى سليمان حمد
925800336 ماجد حمد حامد الديب
967883554 ماجد صابر مصطفى ابو غنيمه
900954231 ماجد طلب صالح عياد
910718378 ماجد محمد كامل طافش
411942964 ماجد محمود هاشم غنام
952605772 ماجد مصطفى عبد الرحمن سبيته
917957854 ماجد نمر خليل التتر
951755834 ماجد يوسف محمد الصفدي
410509343 ماجده حسن حسين حمد
900684291 ماجده عدنان محمد ياسين
916262959 ماجده محمد حسن ابو جراد
975566449 مازن حسن يوسف الحاج
949889455 مازن سعيد اسماعيل الدحبور
936752195 مازن طه شحده المقيد
923987648 مازن محمد صالح فروانة
911470755 ماهر توفيق محمد الحتو
905890935 ماهر حلمي محمد بصل
953828050 ماهر خضر موسى المقوسي
900686668 ماهر عبد السلام قديح شحادة
905860144 ماهر عبد الكريم فرحان ابو عصر
800562993 مايسه عواد محمود شمالي
931001200 مأمون زهدي ابراهيم ساق الله
906815774 مجد عبد الكريم موسى المهتدي
903459386 محروس اسعد اسماعيل الاسي
983276569 محضيه صبحي عبد اللطيف الزهارنه
802101394 محمد احمد فايق محمد عكيلة
943556985 محمد اسماعيل عبد القادر الهندي
919852137 محمد اسماعيل محمد عزام
800512899 محمد امين محمد نوفل
802450817 محمد أحمد سليمان النباهين
905891644 محمد أحمد محمد سالم
918015330 محمد جبر محمد ابو الكاس
927470237 محمد جواد محمد عرفات
918995507 محمد حامد توفيق القرم
931697049 محمد حسن محمد مجدي حسن ابو ثريا
909690794 محمد حسن محمود التلمس
971650577 محمد حسين حلمي البيطار
970885182 محمد حموده يوسف العمصي
906521315 محمد خالد أحمد الزهارنه
400988036 محمد خالد عبدالله عزام
412493009 محمد خير عزات عمرو كساب
804316552 محمد رأفت عبدالله عبد الاله
945910495 محمد رمضان رباح جرادة
947060455 محمد سليمان حسين ابو دقه
925730590 محمد عبد الجواد سليم صالح
902420256 محمد عبد الرحمن موسى مهنا
901257352 محمد عبد الرحيم عبد الفتاح ابو حمره
801038183 محمد عبد الكريم محمود حمدان
900851551 محمد عصام صبحي حسونة
906871280 محمد عماد صبحي موسى النخاله
900749813 محمد عيسى محمد ياسين
801192204 محمد فتحي رزق الحلو
905205951 محمد فؤاد محمد خلف
901590539 محمد مجدي جمال مشتهى
803365923 محمد محمد سمير فايز ابو العوف
802659268 محمد محمود توفيق النحال
801417049 محمد محمود سالم جعفر
410035430 محمد محمود سعيد شاهين
938590783 محمد محمود مسلم ابو صلاح
900519224 محمد مصطفى محمد غانم
927346387 محمد منصور شعبان درويش بركات
803057397 محمد نافذ وصفي مشتهى
918081951 محمد نبيل رمضان ايوب الراعي
906769047 محمد نزار زهدي شحتو
907456479 محمد نصر ياسين خليل أبو شعبان
801338567 محمد نعيم محمد برغوث
954750204 محمد يوسف حسين الديري
921371050 محمد يوسف عبدالله ابو عوده
920801768 محمد يوسف محمد الكحلوت
907901243 محمد يوسف محمد الهندي
901253203 محمد يونس محمد حجازي
800404303 محمد يونس محمد دلول
922851779 محمود ابراهيم سالم اسليم
905253951 محمود سعيد محمد العبادله
929987790 محمود سلمان سلمي العواوده
964604037 محمود عمر محمود زقوت
958989428 محمود فاروق علي ابوسيف
957451578 محمود فياض ربحي ابو سيدو
915940456 محمود كمال فريح بدرية
934156258 محمود محمد أحمد العامودي
960142578 محمود محمد حمدان مقداد
950937151 محمود محمد سعيد النجار
912330651 محمود محمد سلامه المغير
412494528 محمود يوسف كامل العجله
918062373 مدحت اسماعيل عطا الله موسى
800372674 مدلله عدنان محمد الجرو
901668632 مدين محسن حسن ابو حميد
922345749 مرفت ثابت سلمان حماد
918072463 مرفت حسونه ابراهيم فتوح
901002980 مرفت عبد الرحيم محمد جعفر
957471998 مرفت فؤاد عبدالله الطهراوي
900862111 مرفت ماضي اسماعيل حبيب
955662143 مرفت نبيه منيب حرز
959071739 مروان اسماعيل عبد الرحمن حمد
924785579 مروان أحمد اسماعيل الاسطل
980338818 مروان منصور زكي الحداد
900150905 مروان موسى عيسى حجي
916324429 مروه عثمان خالد عبد الاله
901333757 مروه عدنان نعمان اسليم
900323312 مروه كمال عاشور قويدر
934334483 مريم أحمد محمود المدهون
953825619 مريم حسن سالم المشهراوي
960129708 مريم حمدان محمد ابو نجا
900811555 مريم خليل صالح الدحدوح
910092188 مريم رباح محمد كحيل
912846268 مريم سالم خميس ابوضاهر
957083066 مريم عثمان يوسف الاغا
926155854 مريم محمود عبد السلام ياسين
906900733 مزين عبدالله ابراهيم المبيض
946342722 مزيونة حسن عبيد الله السميري
917055139 مسره اسحق سعيد أبو شعبان
906905146 مصباح يوسف ابراهيم الخضري
961680659 مصطفى حافظ أحمد عجور
967375957 مصطفى درويش مصطفى العتال
410066203 مصطفى محمود سعدي سنونو
970892667 مطيعه فارس عايش تايه
956915581 معين حسن صالح العشي
906195946 معين محمد محمد حجازي
915940811 مفتيه محمد فريح بدرية
907032932 مفيده عطيه ابراهيم ابو شريعه
933184780 مفيده عليان محمود ابو حصيره
900616954 ملك عبدالله علي ابو غنيمه
901523050 منال جميل اسماعيل الاسي
410060883 منال عصام عبد الحي البطش
954752770 منال فؤاد محمود سمور
906955604 منال محمد محمود النفار
901330076 منال محمود محمد ابو نجا
906050422 منال نعيم خليل سكيك
910749605 منال يوسف حسن ابو حصيره
901635920 منذر علي فهيم ابو جبة
901323246 منذر ناصر غالي المصري
901624809 منصور جميعان سلامه السميري
906911581 منصور محمد محمود ابومنصور
801865924 منى جميل كامل الساعاتي
920618576 منى رجب أحمد الهمص
901270207 منى رياض عبد جرادة
924346455 منى عبد الحميد شاكر عزام
970031936 منى عبد الرحمن عبد ربه ساعد
954846564 منى عبد المجيد ابراهيم حمتو
908967607 منى غازي شعبان كعبر
920463932 منى فواز هاشم العمصي
934331869 منى محمد صالح أبو راس
915800346 منير عطيه سليم النقله
926335159 منير محمد سالم النحال
935114025 منيره حجاج محمد ابو صلاح
922700588 منيره حماده شحادة الجعفراوي
933766222 منيره سلامه محمد العجرمي
907032262 منيره عبد ربه محمد ابو خريس
900970732 منيره محمود اسماعيل ماضي
912545472 منيره محمود أحمد ابو بيض
922285739 مها اسعد عيسى ابو راس
934953209 مها أحمد أحمد عبد الغفور
927470245 مها جواد محمد الهندي
800684052 مها خليل يوسف العنابي
900659756 مها سعود سعد العجله
915951545 مها شعبان عبدالله عوده
988912168 مها عدنان محمد الترك
926030867 مها علي موسى السوسي
951142454 مها عمر اسماعيل النجار
900861501 مها عوني عيسى غباين
410571772 مها فرج خليل سرحان
923085435 مها لطفي عبد القادر رشيد
412499600 مها محمد حيدر محمود الزبده
800868093 مها محمد علي رضوان
936202787 مها محمد محمود الغرابلي
801597360 مهدي حمدان محمد حمادة
800333122 موسى محمد عطا محمود غزال
906714373 مؤمن فتحي علاوي الحلو
800013005 مؤمن محمد حسن العفيفي
911442309 ميسره سعد عطيه العجله
801221532 ميسره عواد عسلي دغمش
803500545 ميسون أحمد حسن المدلل
900538182 ميسون حسن ابراهيم الشنطي
927398081 ناجح رباح أحمد الجبالي
901330985 ناجي فؤاد محمد عبد العال
930860929 ناديه عايش علي سالم
964127252 ناديه عطاالله زايد ابو سريه
901001131 ناديه محمد عيد النونو
961582657 ناديه محمود محمد عزام
907440978 ناريمان رشيد حسين الجزار
903619377 ناريمان محمد عبد العظيم شحادة
930981253 ناصر الدين عبد السلام رجب المتبولي
917415762 ناصر فؤاد محمد الجعفراوي
931135289 ناصر محمد مصباح الجملة
905217105 ناهد فضل صبحي الداعور
904492014 ناهده عبد القادر حسن شحادة
927041145 ناهده عمر حسن مهنا
951510775 ناهده محمود فارس حبوش
906880851 ناهض امين صالح شابط
922345731 ناهض ثابت سلمان الرفاتي
407701838 ناهض خميس محمد ضبان
957083835 ناهض عبد الحميد محمد الاسطل
927010595 ناهض محمد عبد الحاج
975868431 ناهض محمد هاشم ضبان
907300164 نايف فايق أحمد كحيل
912691045 نايفه سالم سلامه سعد
903104362 نائل ابراهيم محمد ابو حصيره
900175217 نائل هشام محمد سكيك
971533872 نائله عطيه حسين ابوضلفة
901452979 نبال خالد شعبان الشوا
903000230 نبيل خالد محمد الحاج
410464325 نبيل خميس العبد مقداد
916365554 نبيل رباح سلمان عكيلة
927552174 نبيل عودة حسن الكرد
967574237 نبيل محمود أحمد عوده
907501043 نبيلة سعيد مطر جعفر
945895167 نبيلة عوض حسين مطر
953981073 نبيلة منصور مصطفى ابو غنيمه
975860644 نجاة عايش عبد العاطي عبيد
908756901 نجاح اسماعيل عبد السلام حسونة
411772379 نجاح عايش احمد سالم داود
410184204 نجاح عودة جبر المشهراوي
930865571 نجاح كامل محمود قنوع
907492623 نجاح محمد خليل عطا الله
903455335 نجوى بشير محمود الدهدار
973336142 نجوى حمدي محمد الملاحي
902480243 نجوى غازي يونس الزرد
934952078 نجوى مصطفى علي العقاد
900308339 نداء اسماعيل نافع البشيتي
900778648 ندى حسين سلمان وادي
907710859 ندى صالح عبد الرحمن سبيته
906000237 نزار هاشم حامد حجازي
905500286 نسرين احمد محمد الحساينة
801452988 نسرين جبر عبد صيدم
411959059 نسرين خميس عبد الرحمن نوفل
985178326 نسرين طه شحده المقيد
801724170 نسمه جمعة خلف شويدح
909906166 نشأت عبد الرحمن ابراهيم الشنطي
960873347 نصر عبد ربه سالم داود
920975893 نصر منصور مصطفى ابو غنيمه
908086366 نظيره محمد حسين ابو عوده
922516299 نعمات روبين نمر الشوا
968900167 نعمان علي حسن المدهون
929773257 نعمه ابراهيم عبدالله حجو
411093875 نعمه حسن احمد كرت
911415354 نعمه صالح علي حرز الله
926470766 نعمه موسى حمدان السوسي
911390573 نعيم حمدي داود ابوضلفة
941532996 نعيم عبد الهادي حسين كباجة
911975357 نعيم فوزي محمود ابو صافي
907850937 نعيم محمد عليان المملوك
907865893 نعيمه جبر محمد عفانة
950851352 نعيمه رزق محمد الملح
912391760 نعيمه عبد محمد حجي
904298148 نعيمه محمد خليل الكرد
911220655 نعيمه محمود رمضان الكومي
920975885 نفوذ منصور مصطفى ابو غنيمه
920861242 نفوز رشدي محمود الخضري
911970564 نفوز سلام سعد الدالي
909083107 نفين أحمد سليمان السعودي
900272477 نفين حسين سالم معروف
921322046 نمر ديب نمر النفار
412392003 نها عبد الرؤوف محمد سكيك
901331785 نها محمد محمود النجار
920852241 نهاد جميل العبد الحاج
964934798 نهاد حسن ابراهيم فتوح
907031462 نهايه اسماعيل حسين الحساينه
916245764 نهله خليل محمد شرف
954757902 نهله محمد يوسف صيام
959761677 نهى حسن ريحان النونو
964892962 نهى عيسى محمد الدهشان
902211267 نهى مصطفى صلاح مرتجى
900343146 نهيل ربيع حسن جندية
927046169 نواف حسن ابراهيم المبيض
412497232 نوال حسين محمد الصوري
901662759 نوال صلاح سلامه عطا الله
901975367 نوال موسى ابراهيم شلدان
804027944 نور الدين طلب محمد المدهون
804333698 نور جميل محمد ضبان
410607618 نوره محمد علي دحلان
927046136 نوفل حسن ابراهيم المبيض
973236284 هالة فايق علي المدلل
412499618 هاله محمد حيدر محمود الزبده
900270075 هاني ابراهيم السيد المصري
926708637 هاني ابراهيم سعيد الخضري
961358637 هاني صالح محمود صباح
900839093 هاني طلال سالم حبوش
925721615 هاني عواد محمود شمالي
922560297 هاني ناجي شحادة الخضري
906674098 هبه حسين سالم عليوة
974488934 هبه خالد عادل الحداد
905288973 هبه خميس عبدالله معروف
410157952 هدى اسماعيل عبدالعزيز مقداد
910558709 هدى امين محمود سيسالم
926715327 هدى حسن مصطفى ضبان
902496157 هدى عيسى محمد عبد اللطيف
911420586 هدى محمد عبد القادر راضي
908965643 هدى وليد أحمد الخواجه
909085607 هديل خالد شعبان بدير
931005177 هشام عبد المجيد محمد سكيك
911427276 هنا عبد الله محمود مقداد
916885254 هناء عبد ديب جحا
930985940 هناء عمر ابراهيم حمادة
930612668 هناء محمود محمد العشي
900843483 هناء يعقوب محمد فوره
800148801 هنادي عبد المنعم محمد ابو حمره
901436592 هنادي فوزي عيسى سالم
915940910 هنيه محمد فريح بدرية
905891081 هويدا عبد الله علي بصل
917350373 هويدا عبد المنعم عبد الحليم ابو قينص
801802596 هويده بدر عبد البايض
964892947 هويده عيسى محمد الدهشان
921442745 هيا محمد ابراهيم غربيه
922345459 هيام أحمد محمد مقبل
955046479 هيام محمد عايش الأسطل
905392361 وافي صالح فخري اليازجي
915306740 وائل اسماعيل محمد الديب
912725868 وداد مسعود محمد ياسين
906666326 ورده سعدي علي عجور
903040806 ورده عبدالله محمود ابو عصر
909098790 وسام محمود سالم حلس
915527097 وسيله زكي خميس حنون
912845120 وضحه محمد جبر ابو عريبان
904284627 وفاء عادل محمد عكيلة
931713820 وفاء عايش محمد قروط
946535440 وفاء عبدالله هاشم ياسين
963550694 وفاء عودة حسين ابو مصطفى
922310131 وفاء عوني أحمد كحيل
903542918 وفاء محمد حسن العفيفي
927398305 وفاء محمد شحادة ابو الكاس
941372831 وفاء منصور زكي الحايك
800402034 ولاء هاني محمد علي التركماني
906985452 وليد اسحاق سليمان فهيد
905441606 وليد خالد صالح مرتجى
926155433 وليد محمد محمد ارحيم
421115718 وهبة سامي وهبه ابو جهل
921577052 ياسر أحمد العبد الخيسي
801574559 ياسر أحمد محمد الساعاتي
918061144 ياسر حسن خليل الاشقر
900835745 ياسر علي محمد الحساينة
907872253 ياسر يوسف مصطفى علي حسين
801452392 ياسمين مصطفى علي اشتيوي
900165911 ياسين عبد اسماعيل النونو
912578572 يحيى خليل ابراهيم بدوي
900286113 يحيى عيسى نبيه يازيجي
931358295 يحيى يعقوب سماره حمتو
904395670 يسرى ابراهيم محمد جنينه
910407139 يسرى عبد المجيد عبد الغفور الأسطل
920835709 يسرى محمد حسن سمور
928740984 يسرى محمد سلمان ابو عويض
936916220 يسرى محمد عايش الأسطل
905587549 يعقوب ابراهيم يوسف غباين
951583475 يوسف ابراهيم حمدان حسونة
900827627 يوسف حسن سليمان ابو معمر
920826732 يوسف رشيد عثمان ابو حجر
802192344 يوسف عامر محمد الجرجاوي
907035778 يوسف محمد ابراهيم ابو شريعه
903485290 يوسف محمود محمد ابو نصر
912745635 يونس خضر يونس صبره
927346015 يونس محمد أحمد هنية
المصدر / فلسطين اون لاين
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