فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تدين حظر ألمانيا فعاليات إحياء ذكرى يوم النكبة الفلسطينية

"مشعل" يدعو للانخراط في برنامج نضالي مفتوح ضد الاحتلال

رأفت مرّة: الاحتلال يعاني من أزمات استراتيجية تجعل نهايته قريبة

الاحتلال يحتجز جثمان الشهيد "وليد الشريف" وينقله للتشريح

بمشاركة "القسام".. حفل تأبين حاشد لشهداء "جنين"

إنقاذ طفلة كازاخستانية مُعلقة على شرفة في الطابق الثامن

حصيلة: 4 شهداء ومقتل ضابط للاحتلال في 105 نقاط مواجهة بالضفة

العلماء يعلنون عن انخفاض انتشار الأنواع الفرعية لمتحور "أوميكرون"

قاسم: دعوات الاحتلال المتكررة لاقتحام "الأقصى" لن تُفلح في تغيير إسلاميته

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

إعلان تيك توك داخلي

"حماس" تدين حظر ألمانيا فعاليات إحياء ذكرى يوم النكبة الفلسطينية

14 مايو 2022 . الساعة 14:16 بتوقيت القدس
...
عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" (أرشيف)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، ما أقدمت عليه المحكمة الإدارية في ألمانيا بحظر فعاليات إحياء ذكرى يوم النكبة، تحت ذرائع متعددة لا أساس لها من الصحة.

وعدَّ الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، هذا الحظر "مصادرة لحقّ شعبنا في إحياء ذكرى نكبته وتهجيره من قراه ومدنه قسراً، في محاولة لحجب الرّواية التي تظهر حقيقة الوجه القبيح للاحتلال الصهيوني، من خلال تغييب قضية اللاجئين التي تمثل الشاهد الرَّئيس على إحدى أكبر عمليات التطهير العرقي لشعبنا، الذي ما زال يعيش معاناتها في كلّ أماكن وجوده إلى اليوم". 

وأكد القانوع في بيان صحفي، أن "حقّ أبناء شعبنا في أماكن وجودهم كافة بإحياء ذكرى نكبتهم في مختلف المدن والساحات في كلّ دول العالم، هو حقٌ كفلته الأعراف والقوانين الدولية، بالتعبير عن رأيهم، والمطالبة بحقهم في العودة لديارهم التي هجّروا منها قسراً".

وقال: "إنَّ أيّ مصادرة له يمثل اعتداءً صارخاً على حرية الرَّأي والتعبير التي يتغنّى بها الغرب، وتكريساً لسياسته في ازداوجية المعايير عندما يتعلّق الأمر بقضيتنا العادلة، ما يضع المجتمع الدولي في دائرة المسؤولية التاريخية لرفع هذا الظلم الواقع على شعبنا، بإنصافه ودعمه حتى التحرير والعودة وحقه في تقرير مصيره".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#يوم النكبة #فعاليات النكبة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة