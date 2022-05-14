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خلفًا للشيخ خليفة بن زايد

تعيين الشيخ محمد بن زايد رئيسًا لدولة الإمارات

14 مايو 2022 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
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الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات

أعلنت وكالة أنباء الإمارات "وام"، ظهر اليوم السبت، أن المجلس الأعلى للاتحاد الإمارات، انتخب حاكم أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة، خلفاً للشيخ خليفة بن زايد الذي توفي أمس الجمعة.

وبحسب "وام" فقد عقد المجلس اجتماعاً اليوم في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال بيان صادر عن وزارة شؤون الرئاسة: "إنّه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

من جانبه، عبَّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.

المصدر / وكالات
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#الإمارات #محمد بن زايد

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