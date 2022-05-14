فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسيران من جنين يدخلان أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

تواصل الوقفات الاحتجاجية بمدن أميركية تنديدا باغتيال شيرين أبو عاقلة

الداخلية بغزة: 8335 مغادراً و7850 وافداً عبر حاجز بيت حانون

شرطة الاحتلال تدرس طلبًا بفتح تحقيق جنائي بحق الطيبي وكسيف

جماعات "الهيكل" تدعو لاقتحام باحات الأقصى غدًا الأحد

مركز حقوقي يروي تفاصيل قمع مسيرة تشييع شيرين أبو عاقلة

الخارجية الأمريكية تستنكر الاعتداء على موكب جنازة "أبو عاقلة"

الاحتلال يمدد اعتقال طالبة من النقب

مطلوب موظفات أمن للعمل في شركة أمنية

المعتقلان عواودة وريان يواصلان إضرابهما عن الطعام

إعلان تيك توك داخلي

تواصل الوقفات الاحتجاجية بمدن أميركية تنديدا باغتيال شيرين أبو عاقلة

14 مايو 2022 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

تتواصل في الولايات المتحدة الأميركية منذ أيام وقفات احتجاجية، تنديدا بجريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال، خلال تغطيتها لاقتحام جنين الأربعاء الماضي.

ونظمت في مدينتي نيويورك ونيوجرسي وقفات تنديدا بهذه الجريمة، وللضغط على الإدارة الأميركية بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة الجناة، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات صهيونية متواصلة.

وتتواصل الاحتجاجات المنددة باستشهاد ابو عاقلة، في ظل دعوات لأبناء الجالية للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة 74، التي من المقرر أن تنظم في سانت لويس بولاية ميزوري ودالاس بولاية تكساس وديربورن بولاية ميشيغان وفي لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا، وفي شيكاغو بولاية الينوي.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الولايات المتحدة الأمريكية #وقفات احتجاجية #شيرين أبو عاقلة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة