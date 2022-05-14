تواصل الوقفات الاحتجاجية بمدن أميركية تنديدا باغتيال شيرين أبو عاقلة

تتواصل في الولايات المتحدة الأميركية منذ أيام وقفات احتجاجية، تنديدا بجريمة إعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال، خلال تغطيتها لاقتحام جنين الأربعاء الماضي.

ونظمت في مدينتي نيويورك ونيوجرسي وقفات تنديدا بهذه الجريمة، وللضغط على الإدارة الأميركية بتشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة الجناة، والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات صهيونية متواصلة.

وتتواصل الاحتجاجات المنددة باستشهاد ابو عاقلة، في ظل دعوات لأبناء الجالية للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة 74، التي من المقرر أن تنظم في سانت لويس بولاية ميزوري ودالاس بولاية تكساس وديربورن بولاية ميشيغان وفي لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا، وفي شيكاغو بولاية الينوي.

المصدر / فلسطين أون لاين