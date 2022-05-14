الطقس: ارتفاع ملموس وكبير على درجات الحرارة اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع ملموس وكبير على درجات الحرارة، اليوم السبت، والتي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بأكثر من 10 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة بشكل كبير في كافة المناطق بما فيها قمم الجبال مع ارتفاع في نسب الغبار في الأجواء، في حين تسود أجواء قائظة في الأغوار والبحر الميت، وفي ساعات الليل تبقى الحرارة مرتفعة بشكل كبير في كافة المناطق، وتكون الرياح شرقية نشطة في كثير من الأحيان.

وغدًا الأحد، تنكسر حدة الأجواء الحارة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة عن معدلاتها بنحو 7 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق، وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس وترتفع نسب الرطوبة، وتكون الرياح غربية بوجه عام.

والإثنين المقبل، يطرأ انخفاض إضافي على درجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء دافئة إلى حارة نسبياً نهاراً بشكل عام في معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة، والله تعالى أعلم

المصدر / فلسطين أون لاين