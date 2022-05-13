حماس: استيلاء المستوطنين على بناية في الخليل جريمة واسترجاعها واجبٌ وطني

قال هارون ناصر الدين عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" إن استيلاء المستوطنين على بناية سكنية فلسطينية في منطقة وادي الحصين شرق الخليل، جريمة مرفوضة ولا ينبغي أن تمرّ.

وأكد ناصر الدين في تصريح صحفي أن استرجاعها واجبٌ وطني بكلّ الوسائل الممكنة.

وأوضح أن هذه الجريمة الجديدة التي تمت على أعين قوات الاحتلال وحمايتهم، تأتي في سياق محاولات التهويد، كما يجري في المسجد الإبراهيمي، وبلدة مسافر يطا التي تتعرض لخطة ممنهجة للسيطرة على أراضيها وتشريد المئات من عائلاتها.

وشدد "إننا في ظل استمرار جرائم الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، نؤكد ضرورة استمرار التصدي لتلك السياسات التهويدية حماية لأرضنا وأهلنا وممتلكاتهم من تغول الاحتلال ومستوطنيه المجرمين".

استولى مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، على منزل تعود ملكيته لعائلة فلسطينية شرقي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وزعم المستوطنون ملكيتهم للمنزل الواقع في منطقة وادي الحصين والمكون من عدة طبقات.

وحضر عدد كبير من المستوطنين على متن حافلة إلى المنزل برفقة أمتعتهم واستوطنوا في البيت الذي تعود ملكيته للمواطن وليد الجعبري.







المصدر / فلسطين أون لاين