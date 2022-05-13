فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النيابة العامة: أبو عاقلة استشهدت بفعل تهتك بالدماغ جراء مقذوف ناري ذي سرعة عالية

انزعاج أميركي من الهجوم على جنازة أبو عاقلة

تحذير للرجال.. فنجان قهوة قد يعرضك لعواقب صحية خطيرة

الأهلي لاستكمال مهمته أمام وفاق سطيف والتأهيل للمباراة النهائية

خمسة شهداء في قصف اسرائيلي على سوريا

منتدى الإعلاميين يستنكر اعتداء الاحتلال على جنازة "أبو عاقلة"

حماس: استيلاء المستوطنين على بناية في الخليل جريمة واسترجاعها واجبٌ وطني

15 دولة أوروبية تدعو (إسرائيل) للتراجع عن قرار بناء وحدات استيطانية

حماس تدين القصف الإسرائيلي على سوريا

مستوطنون يستولون على منزل لعائلة فلسطينية في الخليل

إعلان تيك توك داخلي

حماس: استيلاء المستوطنين على بناية في الخليل جريمة واسترجاعها واجبٌ وطني

13 مايو 2022 . الساعة 23:50 بتوقيت القدس
...

قال هارون ناصر الدين عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" إن استيلاء المستوطنين على بناية سكنية فلسطينية في منطقة وادي الحصين شرق الخليل، جريمة مرفوضة ولا ينبغي أن تمرّ.

وأكد ناصر الدين في تصريح صحفي أن استرجاعها واجبٌ وطني بكلّ الوسائل الممكنة.

وأوضح أن هذه الجريمة الجديدة التي تمت على أعين قوات الاحتلال وحمايتهم، تأتي في سياق محاولات التهويد، كما يجري في المسجد الإبراهيمي، وبلدة مسافر يطا التي تتعرض لخطة ممنهجة للسيطرة على أراضيها وتشريد المئات من عائلاتها.

وشدد "إننا في ظل استمرار جرائم الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، نؤكد ضرورة استمرار التصدي لتلك السياسات التهويدية حماية لأرضنا وأهلنا وممتلكاتهم من تغول الاحتلال ومستوطنيه المجرمين".

استولى مستوطنون، مساء اليوم الجمعة، على منزل تعود ملكيته لعائلة فلسطينية شرقي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وزعم المستوطنون ملكيتهم للمنزل الواقع في منطقة وادي الحصين والمكون من عدة طبقات.

وحضر عدد كبير من المستوطنين على متن حافلة إلى المنزل برفقة أمتعتهم واستوطنوا في البيت الذي تعود ملكيته للمواطن وليد الجعبري.

photo_٢٠٢٢-٠٥-١٣_١٨-٣٦-٠٥ (2).jpg

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #الخليل #استيطان #هارون ناصر الدين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة