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بالصور بالعلم الفلسطيني.. الآلاف يُشيّعون "أبو عاقلة" رغماً عن الاحتلال

13 مايو 2022 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
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قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مئات المشاركين في تشييع الزميلة شيرين أبو عاقلة في مدينة القدس المحتلة.

واضطر المشيعون لإعادة إدخال جثمان أبو عاقلة إلى المستشفى بعد اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة التشييع، وإطلاق قنابل الصوت والمياه العادمة تجاه المشيعين، والاعتداء عليهم بالضرب بالهروات، والتي أدت إلى إصابة العشرات منهم، فيما أصر المشيعون على إخراج جثمان الشهيدة أبو عاقلة من المستشفى محمولاً على الأكتاف للسير بها في شوارع وأزقة القدس.

ودفعت شرطة الاحتلال بتعزيزات عسكرية وفرق الخيالة إلى المستشفى الفرنسي، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، حيث يسجى جثمان الزميلة أبو عاقلة، وصادرت الأعلام الفلسطينية التي رفعها المشيعون في الموكب.

وانطلق موكب التشييع بعد الصلاة عليه في كنيسة الروم الكاثوليك بالقدس المحتلة، نحو مقبرة جبل صهيون.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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