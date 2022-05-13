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حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

13 مايو 2022 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
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يكون الجو اليوم، الجمعة، حارا نسبيا وجافا نهارا ودافئا ليلا. ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو دافئاً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا ومغبرا نهارا، دافئا ليلا. ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #طقس

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