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"شؤون المخاتير" تعقد لقاءا مع أهالي بلدات فلسطين المهجرة

12 مايو 2022 . الساعة 19:10 بتوقيت القدس
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جانب من اجتماع دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي

عقدت دائرة شؤون المخاتير في وزارة الحكم المحلي لقاء مع مخاتير مدينة (بئر السبع) الترابين لتوثيق الهوية ونشر الوعي.

وكان اللقاء بحضور الوكيل المساعد المستشار حسن أبو ريالة، د. محمد المدهون عن العائلات الفلسطينية، ووكيل السابق لوزارة الداخلية توفيق أبو نعيم ومسؤول ملف المخاتير عفيف عروق.

وناقش الحضور عدد من القضايا الوطنية وحق العودة بغية نشر الوعي بين أبناء البلدة وعائلاتها وكذلك تجهيز مخطط كامل لأراضي البلدة والمنشآت الحيوية فيها واستدامة أحياء المناسبات الوطنية وكل ما يتعلق بهذا التوجه بأسلوب حضاري.

وساد اللقاء أجواء وطنية هدفها استدامة التواصل ونشر الوعي الوطني بين كافة العائلات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شؤون المخاتير #فلسطين المهجرة

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