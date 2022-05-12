فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحكم على الأسيرة شذى عودة بالسجن لمدة 16 شهرًا

"المبادرة المغربية" تدعو للمشاركة بفعاليات لإحياء ذكرى النكبة

92 ألف طالب مصري يحصلون على العلامة الكاملة باللغة العربية بسبب خطأ تقني

الحكم بالسجن 10 أشهر على الأسير علاء الأعرج

راكب بلا خبرة بالطيران ينجح بالهبوط بطائرة بعد تعرض قائدها للإغماء

انهيارات حادة للعملات المشفرة والخسائر تتجاوز تريليون دولار في 2022

تحذير طبي.. هذه الأطعمة تسبب التهاب المفاصل

الاحتلال يصادق على 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة

جامعة بيرزيت تطلق جائزة "شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلامي"

خريشة يطالب باستقالة رافضي تلبية المطالب المشروعة للمعلمين بالضفة

إعلان تيك توك داخلي

92 ألف طالب مصري يحصلون على العلامة الكاملة باللغة العربية بسبب خطأ تقني

12 مايو 2022 . الساعة 17:53 بتوقيت القدس
...
صورة توضيحية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، أن 582 ألفا و852 طالبا وطالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي تقدموا لامتحان اللغة العربية «الفترة الصباحية»، وأدى الامتحان الإلكتروني 490 ألفا و134 طالبا وطالبة بنسبة 84%، بينما لم يتمكن من أداء الامتحان 92 ألفا و718 طالبا وطالبة.

وأوضحت الوزارة أنها حققت في الأمر وتبين حدوث تأخير في استجابة قواعد البيانات الرئيسية، وذلك لحدوث العديد من التعديلات في بيانات الطلاب الواردة من الإدارات التعليمية، والتي تمت في نفس التوقيت، ما تسبب في تعطل وصول الامتحانات إلى خوادم المدارس، وتم التحقيق مع المسؤول عن هذا الخطأ الفني والتعامل الفوري فنيًا عن طريق زيادة سعة وسرعة خوادم قاعدة البيانات، وكذلك تم تحسين أدائها لضمان عدم حدوث هذا التأخير مرة أخرى.

وأكدت الوزارة أنه لما كان هذا الخطأ ليس من مسؤولية الطلاب، فقد قررت أن تحتسب لهؤلاء الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة لمادة اللغة العربية، وتم وضع كل الضوابط لمنع تكرار هذا الخطأ الفني في الامتحانات القادمة.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#طلاب #مصر #خطأ تقني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة