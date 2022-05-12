فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحيفة "فلسطين" تنعى شهيدة الحقيقة شيرين أبو عاقلة

المحرر شويكي.. الأسر غيَّب طفولته وأذاقه ألوان العذاب

تعليم من أجل المستقبل.. مشاريع ريادية في مواجهة الاحتلال

بكفين مبصرتين يعيد "عبد المعطي" المجد لكراسي القش

حكومة رام الله تخطط لخفض أجور الموظفين في غزة

مستوطنون يقتحمون المسجد "الأقصى" صباح اليوم

أول تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم القطاع الخاص بغزة

الأحرار هم من يدفعون الضريبة من دمائهم

الزوارق الحربية تستهدف مراكب الصيادين في بحر خانيونس

الأسيران عواودة وريان يُوصلان إضربهما عن الطعام

إعلان تيك توك داخلي

المعتقلون الإداريون يُقاطعون محاكم الاحتلال منذ 132 يومًا

12 مايو 2022 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم للمحاكم الإدارية لليوم الـ 132 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة سجون الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#مقاطعة #محاكم الاحتلال #الاعتقال الاداري #المعتقلون الإداريون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر