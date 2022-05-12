جرادات: ملاحقة السلطة المقاومين واختباؤها أثناء اقتحامات الاحتلال يكشف فساد عقيدتها

رام الله-غزة/ جمال غيث:

قال الناشط السياسي في الضفة الغربية المحتلة فخري جرادات: إن سرعة تحرك أجهزة أمن السلطة برام الله لملاحقة المقاومين، وغيابها واختباؤها عند اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المدن والمخيمات الفلسطينية أو فض الخلافات بين العائلات يؤكد فساد عقيدتها الأمنية.

وأضاف جرادات، المرشح عن قائمة "طفح الكيل" في الانتخابات التشريعية المعطلة لصحيفة "فلسطين": إن "العقيدة الأمنية تؤسس لعمل الأجهزة الأمنية والشرطية في أي دولة في العالم، وأنها خلقت للدفاع عن الشعب وأرضه والحفاظ عليها وعلى القانون، بخلاف أجهزة أمن السلطة".

وعدَّ أن السلطة برام الله تعمل لدى فئة محددة وشخص واحد من أجل الحفاظ على كراسيّهم وبقائهم في الحكم، وما دون ذلك لا يعنيهم، مشيرًا إلى أن مشكلتهم مع المعارض لسياساتهم، وصاحب الكلمة والرأي والفكر، والمقاوم.

واتهم السلطة وأجهزة أمنها بالتقصير في حماية المواطنين والتصدي للاحتلال ومنعه من اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية، مردفًا أنها وصلت إلى مرحلة من الفساد المطلق في الأداء والعقيدة الأمنية.

وللخروج من الحالة الراهنة، دعا جرادات إلى التغيير الحقيقي الذي ينبع من إرادة الشعب من أجل رسم عقيدة أمنية جديدة تؤدي واجبها الذي وجدت من أجله؛ بالدفاع عن الوطن والمواطن.