الطقس: أجواء غائمة جزئيًّا ومعتدلة نهارًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائمًا جزئيًّا ومعتدلًا نهارًا، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو باردًا نسبيًّا خاصة فوق المناطق الجبلية لطيفًا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الجمعة: يكون الجو حارًّا نسبيًّا وجافًّا نهارًا دافئًا ليلًا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت: يكون الجو حارًّا إلى شديد الحرارة وجافًّا ومغبرًّا نهارًا دافئًا ليلًا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو يوم الأحد المقبل، غائمًا جزئيًّا ومعتدلًا نهارًا باردًا نسبيًّا ليلًا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة يوم السبت، لفترة طويلة، أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرًا، كما حذّرت من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين