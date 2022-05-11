صحفيون ينددون باغتيال الصحفية "أبو عاقلة"

ندد صحفيون في قطاع غزة، الأربعاء، باغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة، القطرية.

جاء ذلك خلال وقفة، نظّمتها الأطر والمؤسسات الصحفية في مدينة غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة، صورا للصحفية الراحلة "أبو عاقلة"، ولافتات كُتب على بعضها "لن يسكتوا صوت الحقيقة"، و"الرصاصة لن تقتل الكلمة".

وفي الوقفة الأولى، قال هشام زقوت، مراسل قناة الجزيرة، إن "شبكة الجزيرة تُحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الجريمة، التي تمّت بدم بارد".

وأضاف زقوت، في كلمة خلال الوقفة: "الاحتلال يسعى من خلال هذه الجريمة، لاستهداف الإعلام الفلسطيني لمنعه من أداء رسالته".

ونقل زقوت، تأكيد شبكة الجزيرة، عزمها "ملاحقة المجرمين الذين كان لهم دور في هذه العملية، في المحافل الدولية".

واستكمل قائلا: "هذه الجريمة لن تنال من إرادتنا كصحفيين ولن يستطيع الاحتلال من منعنا من التغطية ونقل الحقيقة".

بدوره، أدان عماد زقوت، رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني، عملية "اغتيال الصحفية أبو عاقلة".

وقال في كلمة خلال الوقفة: "يريد الاحتلال بشكل مُمنهج، طمس الرواية الفلسطينية، كي لا يتم الكشف عن جرائمه".

وأضاف: "الشعب بكل مكوّناته يُحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين".

من جانبه، وصف صالح المصري، رئيس لجنة "دعم الصحفيين"، جريمة قتل الصحفية أبو عاقلة بـ"الفاجعة الكبيرة".

وقال في كلمة خلال الوقفة: "استشهاد الزميلة أبو عاقلة، والجرائم الإسرائيلية، لن تنال من عزيمة الصحفيين الفلسطينيين في مواصلة التغطية الصحفية".

وفي الوقفة الثانية، قال تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين "إن الاحتلال ارتكب جريمة قتل واضحة المعالم".

والصحفية "أبو عاقلة"، من مواليد مدينة القدس، عام 1971، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام، من جامعة اليرموك بالأردن.

كما تحمل أبو عاقلة، الجنسية الأمريكية.

وقالت الشبكة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "الجزيرة نت": "في جريمة قتل مفجعة تخرق القوانين والأعراف الدولية أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلتنا شيرين أبو عاقلة".













المصدر / فلسطين أون لاين