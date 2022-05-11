"حماس" تستهجن تجنب السفيرين الأمريكي والبريطاني إدانة جريمة اغتيال أبو عاقلة

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موقف السفيرين الأمريكي والبريطاني إزاء جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، وتجنب ادانتهما لهذه الجريمة، والاكتفاء بالتعبير عن الحزن والمطالبة بالتحقيق.

وقالت حركة "حماس"، على لسان عضو المكتب السياسي فيها عزت الرشق، في بيان، اليوم الأربعاء، إن جريمة اغتيال الصحفية أبو عاقلة، موثقة بالصوت والصورة، ولا تحتاج إلى إثبات.

ودان الرشق ازدواجية المعايير الأمريكية والبريطانية والنفاق في التعامل مع صحفيي شعبنا، مؤكدة أنها لا تثق بأي تحقيقات تجريها حكومة الاحتلال المسؤولة عن هذه الجريمة.

وطالب بتحقيق دولي شفاف لمحاسبة الاحتلال وجيشه على جريمتهم البشعة.

المصدر / فلسطين أون لاين