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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة

11 مايو 2022 . الساعة 08:06 بتوقيت القدس
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يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية لشهر أيار.

ويسود خلال النهار جو شديد الاعتدال في كافة المناطق ما عدا الغورية منها، وليلا يسود جو لطيف ومنعش وتكون الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة التي تبقى تماما حول المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود خلال ساعات النهار أجواء ربيعية لطيفة جدا، ويبقى الجو منعشا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. تكون الريح غربية إلى شمالية غربية.

يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع بحوالي 3 إلى 4 درجات مئوية في ساعات النهار ويسود جو صيفي لطيف في الجبال وحار نسبي على طول الخط الساحلي والمناطق السهلية.

ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

الحرارة يوم السبت والأحد

يوم السبت، يطرأ ارتفاع آخر بحوالي 5 درجات مئوية ويسود جو حار في الجبال وحار بشكل كبير مع رطوبة عالية على طول الخط الساحلي والمناطق السهلية القريبة منه.

ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت مع حرارة متوقع أن تكسر حاجز 41 مئوية. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

في يوم الأحد، تنكسر حدة الأجواء الحارة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة عن معدلاتها بنحو 7 درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة بشكل عام في مختلف المناطق، وفي ساعات المساء والليل تنخفض الحرارة بشكل ملموس وترتفع نسب الرطوبة، وتكون الرياح غربية بوجه عام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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