سرايا القدس: قواعد الاشتباك الجديدة لا يمكن التراجع عنها

أكد أبو حمزة، الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن معركة سيف القدس البطولية شكلت علامة فارقة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأنه لا تراجع عن قواعد الاشتباك الجديدة.

وقال أبو حمزة في تغريدات له عبر منصة "تلغرام": استطعنا في المقاومة -بفضل الله- الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، ضمن قواعد اشتباك جديدة".

وأكد أن "قواعد الاشتباك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتراجع عنها، وسندع الأفعال تدلل على ما نقول إن شاء الله".

وأضاف: "قبل عام من الآن، وفي مثل هذه اللحظات، صدر قرار القيادة بضربة الكورنيت شمال غزة".

وتابع: "لتكون هذه شارة انطلاق معركة سيف القدس البطولية التي خضناها في سرايا القدس، ومعنا فصائل المقاومة بكلٍ شرفٍ؛ انتصاراً للقدس، ودفاعاً عن أهلها الشجعان، الذين هبوا في انتفاضة خاضها شعبنا بكل عنفوان في كل الميادين".

لقد شكلت معركة سيف القدس البطولية علامة فارقة في تاريخ الصراع مع العدو، واستطعنا في المقاومة -بفضل الله- الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، ضمن قواعد اشتباك جديدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتراجع عنها، وسندع الأفعال تدلل على ما نقول إن شاء الله.

المصدر / فلسطين اون لاين