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الاقتصاد بغزة تُصدر تحذيرًا للمواطنين بشأن تطبيق "cafe24"

10 مايو 2022 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
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حذّرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، المواطنين من التعامل مع تطبيق "cafe24".

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أنّ التطبيق طريقة جديدة للنصب والاحتيال على المواطنين في غزة، لافتةً إلى أنّ "المتعامل مع التطبيق يعرض نفسه للاحتيال وفقدان حقوقه المالية".

وأكدت أن "التطبيق غير مرخص وغير مقيد في سجلات الوزارة ويعد غير قانوني"، داعيةً لمن يتعرض من المواطنين لأي أعمال ابتزاز ومساومة من القائمين على التطبيق إلى ضرورة إبلاغها على الفور.

ونبهت الوزارة، إلى أنها أصدرت سابقًا أكثر من قرار لتحذير المواطنين من التعامل مع أساليب الاحتيال التي تستغل ظروف المواطنين الاقتصادية الصعبة بغزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة الاقتصاد #نصب واحتيال #تطبيق "cafe24"

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