"الاقتصاد "تحذر: تطبيق "cafe 24" طريقة جديدة للنصب بغزة

غزة/ رامي رمانة:

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، المواطنين من التعامل مع ما يسمى تطبيق "cafe 24"، مؤكدة أن التطبيق غير مرخص.

وقال المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني يعقوب الغندور: "إن تطبيق cafe 24 غير مقيد في سجلات وزارة الاقتصاد الوطني، وليس مرخصًا، ومن ثم يعدُّ غير قانوني".

وأضاف الغندور لصحيفة "فلسطين" أنه حسب المعطيات والتحليلات التي أجرتها الوزارة مع الجهات المختصة تبين أن التطبيق عمل وهمي يقوم على النصب والاحتيال بهدف تغرير المواطنين بالحصول على أرباح ومن ثم يفقدون كامل مدخراتهم المالية".

وأشار الغندور الذي يشغل أيضًا مراقب الشركات في الوزارة أن تطبيق cafe 24يطلب من المتعامل أن ينقر مرات عديدة في أوقات زمنية معينة على عدد المبلغ الذي أودعه، مقابل أن يحول إلى محفظته ما تسمى بأرباح، لافتًا إلى أن هذا ربح وهمي غير معروف مصدره ومشروعيته.

ونبه الغندور إلى أن المتعامل مع هذا التطبيق لا شك أنه يعرض نفسه للاحتيال، فبعد أن يحقق القائمون على التطبيق الهدف الرئيس بجمع أكبر قدر من المال، حتمًا سيغلقون التطبيق، ويفقد المتعاملون حقوقهم المالية.

وأوضح الغندور بوصول نداءات لوزارة الاقتصاد من مواطنين يستفسرون عن التطبيق الذي يحظى بانتشار سريع، وعليه تم التواصل مع الجهات الأمنية في وزارة الاقتصاد الوطني لمتابعة ورصد المجموعات التي تدير التطبيق في قطاع غزة ليتم الإحاطة بعملها وملاحقتها قانونيًّا، مشيرًا إلى أن التطبيق قد يدار من جهات خارج قطاع غزة.

ودعا الغندور أي مواطن يتعرض لأعمال ابتزاز ومساومة من القائمين على هذا التطبيق أو غيره إبلاغ وزارة الاقتصاد الوطني على الفور.

وذكر الغندور أن وزارة الاقتصاد أصدرت سابقًا أكثر من قرار في هذا الاتجاه حذرت فيها المواطنين مع التعامل مع أساليب الاحتيال التي تستغل ظروف الناس الاقتصادية الصعبة بغزة.

وقال الغندور: "إننا حذرنا المواطنين من التعامل مع تداول العملات الأجنبية المعروفة بالفوركس، وحذرنا التعامل مع التسويق الشبكي أو الهرمي، وحظرنا عمل مراكز تدريب للتعامل مع العملات الرقمية".

وأضاف الغندور "أن وزارته أصدرت أيضًا قرارًا بضبط عمل مؤسسات الإقراض والتمويل حتى لا يتعرض المواطن لابتزازها وتحميله فوائد عالية جدًّا"، مشيرًا إلى أن وزارته تعكف على إصدار قرار لضبط عمليات البيع بالتقسيط.

وفي السياق، أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن تطبيق "cafe 24" يعد من أساليب النصب والاحتيال التي تقوم على فكرة التسويق الرقمي.

وبين أبو قمر لصحيفة "فلسطين" أن عمل التطبيق يرتكز على إغراء الضحية بتحقيق ربح سريع وكسب ثقته بهدف جمع أكبر قدر من الأموال قبل سرقتها.

وأضاف أن التطبيق يعتمد على تحويل الأموال عبر منصة بيتكوين لتبقى الجهة صاحبة البرنامج في عداد المجهول ولا أحد يعمل من خلفها.

وحذر أبو قمر من التطبيق الذي ينتشر حاليًّا في قطاع غزة وكذلك جميع التطبيقات التي على شاكلته.

ودعا المواطنين، وأصحاب الاختصاص إلى التأكد من الاستثمار في مثل هذه التطبيقات قبل الوقوع في النصب والاحتيال، حاثًّا وزارة الاقتصاد الوطني والإعلام على التوعية حول هذه القضايا حتى لا تكون مدخرات المواطنين عرضة للسرقة والنصب.