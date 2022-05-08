فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقتحمون مستوطنة مخلاة جنوب جنين

في سجن الرملة.. حياة عواودة "قاب قوسين أو أدنى"

بعد أن دوّخا مخابراته .. الاحتلال يعتقل منفذَي عملية "إلعاد" الفدائية

مطلوب سكرتيرة للعمل في مؤسسة لتحصيل الديون

حنتش: الاحتلال يكرّس سياسة التطهير العرقي في مسافر يطا

تطلعات لحركة نشطة.. الاستراحات بغزة تتجهز لاستقبال المصطافين

"المرور": وفاتان وثلاث إصابات في حوادث خلال الـ24 ساعة الماضية

واقعة مرعبة تهز السودان بعد افتراس أسد طفلة أمام أعين ذويها

"باراك" يقرع جرس الإنذار.. الخوف من الاندثار وقرب نهاية الاحتلال

"حماس" تنعى الشيخ المجاهد الجزائري مصطفى بلمهدي

إعلان تيك توك داخلي

بعد أن دوّخا مخابراته .. الاحتلال يعتقل منفذَي عملية "إلعاد" الفدائية

08 مايو 2022 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
...
صورة من مكان عملية "إلعاد" الفدائية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اعتقال منفذي (عملية إلعاد) الفدائية التي وقعت في الداخل المحتل يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى من المستوطنين عدا عن أربعة من الجرحى.

وكانت سلطات الاحتلال زعمت أول من أمس أن الفدائيين منفذا العملية هما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، وكلاهما من قرية رمانة في محافظة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب بيان رسمي، فإنه جرى اعتقال الرفاعي وأبو شقير في حرش قريب من مدينة (راس العين) المحتلة، حيث كانا يختبئان بين الشجيرات، وجرى نقلهما للتحقيق.

وكانت مصادر أمنية تتبع الاحتلال، أكدت خلال الأيام الأخيرة أن الفدائييَن لا زالا في الداخل المحتل ولم يصلا الضفة الغربية.

يذكر أن سلطات الاحتلال جنَّدت مخابراتها وجيشها وكل طاقاتها العسكرية والاستخباراتية للقبض على الفدائيين إلا أنهما تمكنا من الافلات طوال الأيام الثلاثة الماضية.

ومن الأهمية، الإشارة إلى أن عملية (إلعاد) البطولية جاءات رداً على انتهاكات الاحتلال واعتداءاته على المرابطين في المسجد الأقصى، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يجعل إمكانية تكرارها واردة رغم محاولات الاحتلال البائسة لوأدها.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#قوات الاحتلال #عملية فدائية #عملية إلعاد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة