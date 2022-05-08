بعد أن دوّخا مخابراته .. الاحتلال يعتقل منفذَي عملية "إلعاد" الفدائية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن اعتقال منفذي (عملية إلعاد) الفدائية التي وقعت في الداخل المحتل يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى من المستوطنين عدا عن أربعة من الجرحى.

وكانت سلطات الاحتلال زعمت أول من أمس أن الفدائيين منفذا العملية هما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، وكلاهما من قرية رمانة في محافظة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب بيان رسمي، فإنه جرى اعتقال الرفاعي وأبو شقير في حرش قريب من مدينة (راس العين) المحتلة، حيث كانا يختبئان بين الشجيرات، وجرى نقلهما للتحقيق.

وكانت مصادر أمنية تتبع الاحتلال، أكدت خلال الأيام الأخيرة أن الفدائييَن لا زالا في الداخل المحتل ولم يصلا الضفة الغربية.

يذكر أن سلطات الاحتلال جنَّدت مخابراتها وجيشها وكل طاقاتها العسكرية والاستخباراتية للقبض على الفدائيين إلا أنهما تمكنا من الافلات طوال الأيام الثلاثة الماضية.

ومن الأهمية، الإشارة إلى أن عملية (إلعاد) البطولية جاءات رداً على انتهاكات الاحتلال واعتداءاته على المرابطين في المسجد الأقصى، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يجعل إمكانية تكرارها واردة رغم محاولات الاحتلال البائسة لوأدها.

المصدر / فلسطين أون لاين