سون يقترب من صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

واصل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام مطاردة المصري محمد صلاح هداف ليفربول على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتمكن سون من هز الشباك خلال مباراة فريقه مع مضيفه ليفربول أمس السبت ضمن الجولة الـ36 من "البريميرليغ"، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعجز صلاح عن فك شيفرة شباك توتنهام في مباراة الأمس، فيما تكفل زميله الكولومبي لويس دياز في تسجيل هدف "الريدز".

ورفع سون رصيده إلى 20 هدفا في المركز الثاني مقلصا الفارق إلى هدفين مع متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "الفرعون" صلاح صاحب الـ22 هدفا.

ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في المركز الثالث بالقائمة برصيد 18 هدفا.

المصدر / وكالات