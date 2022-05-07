الاحتلال يمدد اعتقال مقدسي ويفرج عن آخر بشروط

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتقال شاب مقدسي، وأفرجت عن آخر بشروط.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال مددت اعتقال الشاب محمد البيروتي من مخيم شعفاط حتى بعد غد الإثنين، وكانت قد اعتقلته من باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت أن شرطة الاحتلال أفرجت عن الشاب أحمد ركن عقب اعتقاله من منزله في حي رأس العامود في سلوان جنوب المسجد الأقصى أمس بشروط.

وتابعت، أن الشروط تشمل "منع التواصل مع أي شاب ممن اعتقلوا الخميس من المسجد الأقصى، ومنعه من المشاركة في إسعاف المصابين والتواجد مع الطواقم الطبية تحت أي ظرف كان ولفترة محددة، كما أن عليه الحضور للتحقيق في أي وقت تقوم خلاله شرطة الاحتلال باستدعائه على الملف ذاته".

المصدر / فلسطين أون لاين