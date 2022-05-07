الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم السبت، ورغم ذلك تبقى الحرارة دون المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية. خلال ساعات النهار يسود جو ربيعي وغائم جزئي نهاراً، ومساءً وليلاً يصبح الجو مائلا للبرودة إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

وغدًا الأحد، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتعود الأجواء لتصبح صيفية إلى حد كبير نهاراً ومنعشة في ساعات الليل، وتسود خلال النهار أجواء خماسينية خاصة في المناطق الجنوبية من فلسطين، والرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية مثيرة للغبار أحياناً.

والإثنين المقبل، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين، ويسود خلال النهار جو صيفي معتدل عموماً ومشمساً إلى حد كبير، ليلاً يسود جو منعش ولطيف، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

المصدر / فلسطين أون لاين