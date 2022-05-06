الاحتلال يمدد اعتقال الشيخ يوسف الباز لغاية الإثنين

مدّدت محكمة الاحتلال في مدينة القدس، اليوم الجمعة، مجددا اعتقال إمام المسجد العمري الكبير في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز (64 عاما)، لغاية يوم الإثنين المقبل.

واعتقلت شرطة الاحتلال الباز، يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، بزعم "التحريض على قوات الأمن وتأييده لأعمال الإخلال بالنظام"، في أعقاب اقتحامات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وسبق أن قدمت النيابة العامة للاحتلال إلى المحكمة المركزية في اللد، يوم 8 تموز/ يوليو 2021، لائحة اتهام ضد الباز، بزعم "التحريض على العنف والإرهاب والتهديد"، ونسبت إليه "التحريض على العنف من خلال شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك ضد نائب رئيس بلدية اللد، يوسي هاروش".

والباز قيادي بارز في الحركة الإسلامية، ومعروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة.

المصدر / فلسطين أون لاين