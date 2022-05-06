"المرور": وفاتان و3 إصابات في 13 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، وفاة إثنين وإصابة ثلاثة جراء 13 حادث سير وقعت يوم أمس الخميس في محافظات غزة.

وأفادت إدارة المرور والنجدة، في إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، أن 13 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، نتج عنها وفاتان وثلاث إصابات بجروح طفيفة.

وبيّنت الإحصائية، أن الحوادث المذكورة خلفت أضراراً مادية وتلفيات في 10 مركبات ومكونات الطريق.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت ظهر أمس، عن وفاة مسن وطفل دهساً، في حادثين منفصلين بمحافظتي شمال غزة وخان يونس، مؤكدة أنه تم حجز السائقين والسيارتين لاستكمال الإجراءات القانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين