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الأردن: لجنة نيابية تدين السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى

05 مايو 2022 . الساعة 20:22 بتوقيت القدس
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أدانت لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للمستوطنين تلمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال.

ورفضت اللجنة في بيان صحفي، "إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تعليمات بالسماح للمستوطنين المنتمين لتيارات صهيونية دينية باقتحام المسجد الأقصى".

واستنكرت منع دخول المصلين إلى "الأقصى"، وتحطيم زجاج المنبر في المسجد القبلي، والاعتداء على حراس وموظفي الأوقاف والمصلين.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى "محاسبة (إسرائيل) على جرائمها بحق القدس والمقدسات الاسلامية والمسيحية، ووقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس".

وعدّت استمرار اعتداءات الاحتلال على الأقصى ومحاولات منع رفع الأذان في المسجد المبارك، "تعديًا صارخًا على الشعائر الدينية للمسلمين".

واقتحم نحو 700 مستوطن، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، التي اعتدت على المصلين والمرابطين، واعتقلت عدداً منهم.

المصدر / وكالات
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#الاحتلال #الأردن #المسجد الاقصى

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