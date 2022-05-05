قوات الاحتلال تنسحب من باحات المسجد الأقصى

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من باحات المسجد الأقصى اليوم الخميس، وجرى إعادة فتح أبواب المصلى القبلي بعد إغلاقها لعدة ساعات.

وكان قد اقتحم مستوطنون ساحة المسجد الأقصى وسط حراسة مُشدّدة من شرطة الاحتلال، عملت على تأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبية لدعوات أًطلقت بالتزامن مع ذكرى تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي في 5 مايو/ أيار من كل عام، على أنقاض فلسطين التاريخية بعد نكبة عام 1948.

واستمرّ الاقتحام نحو أربع ساعات قبل أن ينسحب المستوطنون وقوات الاحتلال من المسجد.



وكانت قوات الاحتلال اعتدت على المرابطين المتواجدين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وأطلقت الرصاص المطاطي تجاه المتواجدين فيه، ثم احتجزت العشرات من المرابطين بداخله وأغلقت الأبواب عليهم، وذلك تزامناً مع اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين